Mis à jour le 30/10/2020 à 07:59

Cristiano Ronaldo a été l’un des nombreux footballeurs qui ce vendredi n’a pas oublié de féliciter Diego Maradona pour son anniversaire. Dans son style, la star de la Juventus a dédié un message à l’Argentin qui, au milieu de l’isolement par COVID-19, éteignez 60 bougies.

Comme vous pouvez le voir dans une vidéo sur vos réseaux sociaux, les Portugais ont enregistré une salutation pour Maradona. Au rythme de la cumbia, il lui adressa ses meilleurs vœux pour son anniversaire, puis le classa comme le meilleur de tous les temps, mais après lui.

«Salut Diego, comment vas-tu? Écouter un peu de cumbia. Félicitations pour vos 60 ans. Et vous souhaite le meilleur frère. Que tout se passe bien et que tu profites de la vie. Hug frère », furent les premiers mots de Cristiano Ronaldo.

À la fin de la vidéo, Cristiano Ronaldo a laissé une phrase qui a rendu son salut viral. “Vous êtes numéro un … mais après le bogue ». Pour certains ignorants, El Bicho est l’un des surnoms de l’attaquant qui évolue en Serie A en Italie.

Cristiano Ronaldo et un salut spécial à DIEGO ARMANDO MARADONA, “le numéro un après le bogue” 🤣🤣🤣 # DIE60. Regardez la vidéo de plus d’une heure avec les salutations du relationiste espagnol Richy Castellanos: https://t.co/SDt9frZPsO pic.twitter.com/0QRRel5y80 – TyC Sports (@TyCSports) 30 octobre 2020

L’anniversaire d’une légende

Diego Maradona fête son anniversaire sans fanfare et isolé à la maison pour prévenir le coronavirus, bien que le monde du football vénère la légende de qui était un artiste et un sorcier du ballon.

Ce que «10» ne perd pas, ni dans l’emprisonnement ni avec des problèmes de santé, c’est son génie rebelle et plaisantant et quelques jours après son 60e anniversaire, il est revenu pour évoquer l’ineffable «Main de Dieu».

“Je rêve de marquer un autre but contre les Anglais, de la main droite cette fois”, a-t-il plaisanté dans une interview au magazine France Football.

Ce premier but a été inscrit du poing gauche en Angleterre (2-1). Puis il a été marqué par le plus spectaculaire de l’histoire de la Coupe du monde. C’était les quarts de finale de Mexico-1986. Quelques jours plus tard, au stade Azteca, il a soulevé la Coupe du monde et a atteint le sommet de sa carrière à l’âge de 25 ans.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE