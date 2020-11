Mis à jour le 11/05/2020 à 11:14

Cristiano Ronaldo est revenu à l’activité avec la Juventus après avoir surmonté le coronavirus (COVID-19) et l’a fait d’une excellente manière en Serie A et en Ligue des champions. Cependant, le «commandant» a été sévèrement critiqué par un ancien joueur de «Vecchia Signora», Pasquale Bruno, qui n’avait aucun scrupule à attaquer les Portugais pour son attitude dans le vestiaire et avec ses coéquipiers.

Bruno parlé de la relation de Cristiano Ronaldo et ses compagnons, dont rien n’est satisfait. Ses déclarations controversées ont été reprises par le personnel du club et les supporters portugais, à qui il a reproché de ne pas parler la langue du pays (italien).

«Il est ignorant. Il est en Italie depuis deux ans et n’a pas encore appris à parler notre langue. La première chose que j’ai faite quand j’ai joué en Écosse a été d’apprendre à parler anglais. Il ne respecte ni ses collègues ni les Italiens », a-t-il souligné dans l’émission« Tiki Taka »à la télévision italienne.

Cristiano Ronaldo Il est revenu après plusieurs semaines de confinement en raison de son positif pour COVID-19 et, par conséquent, il a raté quelques matchs avec la Juventus. Cependant, l’attaquant est réapparu la dernière date contre Spezia, où il a réussi à marquer un doublé en Serie A. Aussi, lors de la dernière journée de Ligue des champions, l’attaquant a joué un rôle clé dans la défaite (4-1) contre Ferencvaros à donne une passe décisive à Álvaro Morata.

L’interview qu’il a donnée Pasquale Bruno le programme susmentionné était en préparation de cette réunion et les collègues de Cristiano Ronaldo ils ont nié les accusations. L’un de ceux qui ont pris la parole était Juan Cuadrado. «Ronaldo est très heureux, il avait hâte de revenir jouer. Nous l’avons vu à partir du moment où il est remonté sur le terrain. C’est une arme supplémentaire pour nous, nous savons tous ce que cela donne à l’équipe. Il a beaucoup de confiance et cela nous aide aussi, en transmettant le professionnalisme et le désir de gagner que nous devrions tous avoir », a déclaré la partie colombienne.

