On sait à quel point il est perfectionniste Cristiano Ronaldo. Son dévouement et ses efforts l’ont amené à être reconnu, entre autres distinctions, comme le meilleur joueur à ce jour au 21e siècle par les Globe Soccer Awards. Le Portugais passe Noël aux Émirats arabes unis, pays où il a reçu le prix avec la compagnie de Georgina Rodríguez et de son fils Cristiano Ronaldo Jr.

Justement, l’actuel footballeur de la Juventus de Turin a parlé de l’avenir de son fils aîné. À 10 ans, Cristiano Ronaldo Jr. montre des chemins avec le ballon, mais son père tente de l’avertir du dévouement et du travail dont il a besoin pour devenir un joueur professionnel: «Nous verrons si mon fils devient un grand joueur, il ne l’est pas encore. . Parfois il boit du soda et mange des chips, il sait que je n’aime pas ça. Je lui dis qu’après l’enregistrement, il devrait se reposer dans l’eau froide et il n’aime pas ça. C’est normal, il a 10 ans. Il a du potentiel, il est rapide et il dribble bien, mais ce n’est pas assez, ce n’est pas assez. Je ne vais pas vous mettre la pression, mais si vous me demandez si je le souhaite, bien sûr que je le fais. Cependant, je veux tout ce qui est le mieux pour lui, que ce soit un footballeur ou un médecin », a déclaré Ronaldo à propos de l’avenir de son fils.

L’obsession de Cristiano Ronaldo pour son alimentation est l’une des clés de son succès. Pour cette raison, à la maison, elle s’assure que ses enfants mangent le mieux possible pour être en bonne santé: «Même avec mes plus jeunes enfants, ils me regardent d’abord quand ils mangent du chocolat parce qu’ils savent que je n’aime pas ça.“, A déclaré l’ancien joueur du Real Madrid. Le Portugais partage cette obsession avec sa partenaire Georgina, qui montre fréquemment certaines parties de sa formation pour rester en forme sur les réseaux sociaux.

2021, une année pleine de défis pour El Bicho

Malgré le fait que la saison ne soit pas tout à fait bonne pour le moment pour la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo est très bien en route vers le but et on lui présente une 2021 avec de nombreux défis: son deuxième championnat d’Europe et sa sixième Ligue des champions sont les rêves des Portugais, qui compte 16 buts en 14 matchs jusqu’à présent cette saison. El Bicho est insatiable et tentera de tirer le meilleur parti de son potentiel et de celui de ses coéquipiers pour remporter les titres de la nouvelle année.

Pour le moment, Cristiano Ronaldo profite de sa famille à Dubaï, une décision qui a suscité la polémique en Italie en raison de la situation des coronavirus dans le pays transalpin. Le joueur de la Juventus a profité de ses jours de congé pour assister au gala des Globe Soccer Awards et passer de mini vacances avec ses proches aux Emirats Arabes Unis.