Carlo Ancelotti est une voix autorisée à commenter la situation actuelle du football italien. L’entraîneur d’Everton a profité de l’arrêt de la journée de la FIFA pour parler du développement de la Serie A. L’entraîneur, parmi tant de sujets, a salué le travail qu’ils accomplissent Cristiano Ronaldo Oui Zlatan Ibrahimovic dans le concours, ceux qui restent dans l’élite du football mondial.

Le Portugais, qui brille avec la Juventus, et le Suédois, qui mène Milan, sont les protagonistes au début de la compétition locale. Concernant ce couple de colosses, le stratège a assuré qu ‘«ils sont immortels», car ils ont toujours maintenu un niveau élevé tout au long de leurs carrières respectives.

“Quand Ibrahimovic il est allé jouer aux États-Unis, je pensais qu’il était dans la dernière ligne droite. Mais il a marqué à chaque match. Maintenant qu’il est de retour en Italie, je pensais que c’était la fin et à la place, il marque ici tous les dimanches. C’est immortel, comme Cristiano Ronaldo”, A déclaré Ancelotti dans le programme sportif Tiki Taka – La Repubblica del Ballo.

«Carletto», qui a mené les Portugais au Real Madrid et «Ibra» au PSG, a déclaré que les deux avaient quelque chose de spécial pour la qualité qu’ils préservent et montrent encore sur le terrain. “Continuer à jouer est facile mais ils ne se contentent pas de jouer, ils marquent toujours et toujours marquer un but n’est pas si simple”, a-t-il déclaré dans l’espace diffusé sur Italy 1.

D’autre part, Ancelotti a analysé les équipes de Ibrahimovic Oui Cristiano Ronaldo. «Milan a fait de grands progrès ces derniers temps. Les Rossoneri manquent encore de quelque chose pour être au niveau de la Juventus et de l’Inter, mais il ne faut pas oublier que c’est une saison étrange pour toutes les ligues d’Europe, où je vois des résultats assez surprenants. Il y a des équipes de tête que personne n’aurait jamais dites en début de saison. Tout peut arriver », a-t-il expliqué.

Ancelotti, la recommandation à Andrea Pirlo

Le stratège italien a dirigé l’actuel entraîneur de la Juventus. L’entraîneur expérimenté a fait une suggestion au directeur de la «Vecchia Signora». “Vous n’avez pas besoin de conseils, mais je veux vous en donner un: si vous devez couler, faites-le avec vos propres idées et non avec celles des autres”, a-t-il dit.

