Photo Ap

Presse Europa

Journal La Jornada

Lundi 28 décembre 2020, p. 4

Madrid. Le Portugais Cristiano Ronaldo, attaquant de la Juventus, et le club du Real Madrid ont reçu hier les prix du meilleur joueur et équipe du siècle (2001-2020), tout comme Pep Guardiola du meilleur entraîneur, lors du gala des Globe Soccer Awards tenu au Hôtel Armani, dans le gratte-ciel Burj Khalifa de Dubaï.

Cette cérémonie de football traditionnelle, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, a remis pour la première fois les Century Awards, en hommage aux 20 dernières années. Cristiano Ronaldo a surpassé l’Argentin Lionel Messi, l’attaquant de Barcelone; l’Egyptien Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool, et l’ancienne équipe nationale brésilienne Ronaldinho.

Être nominé aux côtés de grands footballeurs est un honneur pour moi. Cela me motive encore plus. C’est incroyable que les enfants veuillent être comme moi, porter la même coupe de cheveux. Je veux les voir à travers le monde hurler quand je marque un but, a déclaré Cristiano Ronaldo, après avoir assuré qu’il manquait les supporters dans les stades.

Les meringues, encore

Dans la catégorie du meilleur club, le Real Madrid a été choisi, qui a été sacré depuis 2000 à sept reprises en Ligue espagnole et a remporté cinq Ligue des champions, sur les 13 qu’il détient.

C’est un honneur de recevoir ce prix. C’est une année très difficile pour tout le monde. Une telle reconnaissance est le résultat du travail de l’équipe et c’est pourquoi je veux la partager avec tout le monde, a déclaré Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles de l’équipe merengue.

Pep Guardiola a été reconnu comme le meilleur entraîneur. Le stratège catalan a remporté trois titres de la Ligue espagnole et deux titres de la Ligue des champions avec Barcelone, ainsi que trois titres en Allemagne avec le Bayern Munich et deux championnats avec Manchester City en Angleterre.

Le prix du meilleur joueur de 2020 n’est pas allé à Cristiano cette fois, mais à l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, également vainqueur du Best of FIFA. La présence espagnole était avec Gerard Piqué et Iker Casillas, récompensés pour leur carrière.

Le manager du Bayern Munich, Hans-Dieter Flick, a reçu le prix du meilleur entraîneur en 2020.

De la même manière, le club allemand, champion des Champions, de la Super Coupe d’Europe et de la Bundesliga, a été choisie équipe de l’année.

Les Globe Soccer Awards ont également rendu hommage à Diego Armando Maradona, récemment décédé, champion du monde avec l’Argentine au Mexique en 1986, et à l’Italien Paolo Rossi, couronné lors de la Coupe du monde de 1982 en Espagne.