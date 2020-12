Après la chute en Fiorentina, Cristiano Ronaldo et ses autres collègues Juventus Ils ne rejoueront pas avant 2021. Et avant de rejoindre l’équipe turinoise, le Portugais profite de la compagnie de sa famille, à l’occasion de Noël.

Ce jeudi, à la veille des vacances, Cristiano Ronaldo Il a partagé sur Instagram une tendre photo de famille, dans laquelle il est apparu à côté de sa partenaire Georgina Rodríguez et de leurs quatre enfants. “Nous vous souhaitons un joyeux Noël, plein d’amour, de santé et de bonheur”, a écrit l’attaquant.

Quelques heures avant, Cristiano Ronaldo a téléchargé sur le réseau social susmentionné une photo avec le prince Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mieux connu sous le nom de Fazza, en plein exercice. Selon Corriere dello Sport, le Portugais est à Dubaï, pour participer aux Globe Soccer Awards, un événement prévu ce dimanche 27.

La complainte de ‘CR7’

Cristiano Ronaldo Il a regretté la chute inattendue de la Juventus face à la Fiorentina (3-0) en Serie A. L’attaquant a reconnu que l’équipe dirigée par Andrea Pirlo avait montré “une mauvaise performance” sur le terrain lors du dernier match d’une année atypique.

«Avec une performance médiocre et un résultat loin d’être acceptable, nous avons clôturé nos matchs prévus pour 2020, une année spéciale à bien des égards. Des stades vides, des protocoles COVID-19, des matchs reportés, des arrêts prolongés et un calendrier très serré », a téléchargé le Portugais.

Mais ce n’est pas du tout une excuse. Nous savons que nous devons donner plus de nous-mêmes pour mieux jouer et gagner plus régulièrement. Nous sommes les Juventus! Et nous ne pouvons tout simplement accepter rien de moins que l’excellence sur le terrain! », A ajouté le joueur de 35 ans.