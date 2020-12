Mis à jour le 12/02/2020 à 19:40

Le mythe grandit. Cristiano Ronaldo le nombre de buts marqués tout au long de sa carrière sportive continue d’augmenter. Ce mercredi, le Portugais a atteint un total de 750 conquêtes depuis qu’il a commencé son chemin dans le football. Le luso a marqué le deuxième pour la Juventus lors de la victoire 3-0 sur le Dinamo Kiev en phase de groupes de la Ligue des champions.

Après avoir obtenu le score contre les Ukrainiens, l’attaquant portugais a partagé un message sur les réseaux sociaux concernant le nouveau nombre atteint. ‘CR7’ a remercié tout le monde: de ses coéquipiers, pour leur soutien, à ses adversaires, pour l’avoir fait essayer à chaque fois qu’il entrait sur un terrain.

“750 buts, 750 moments heureux, 750 sourires sur les visages de nos fans. Merci à tous les joueurs et entraîneurs qui m’ont aidé à atteindre ce nombre incroyable, merci à tous mes fidèles adversaires qui m’ont fait travailler de plus en plus dur chaque jour », écrit-il Cristiano Ronaldo.

Selon les données de la Fondation Rec.Sport.Soccer Statistics (RSSSF), l’attaquant des «bianconeros» se situe à la quatrième place du classement historique. La star portugaise est en dessous des Brésiliens Pelé (767), Romario (772) et l’Austro-tchèque Josef Bican (805). Les trois mentionnés sont en faillite. Plus en arrière, en septième position, se trouve Lionel Messi avec 712.

Cristiano, plus leader que jamais en Champions

Cristiano Ronaldo Il ne compte que deux touchés cette saison en Ligue des champions. Mais dans le décompte général, l’attaquant reste le meilleur buteur de la compétition interclubs européenne et ce mercredi il a atteint 132 buts.

𝟕𝟓𝟎 objectifs, 𝟕𝟓𝟎 moments heureux, 𝟕𝟓𝟎 sourit aux visages de nos supporters. Merci à tous les joueurs et entraîneurs qui m’ont aidé à atteindre ce nombre incroyable, merci à tous mes fidèles adversaires qui m’ont fait travailler de plus en plus dur chaque jour. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 2 décembre 2020

750 buts pour Cristiano Ronaldo, le quatrième joueur avec le plus de buts de l’histoire du football selon RSSSF (organisation statistique internationale). pic.twitter.com/GthbbXLRkw – SportsCenter (@SC_ESPN) 2 décembre 2020

