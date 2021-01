Posséder Cristiano Ronaldo Il a déclaré que l’un de ses meilleurs buts était cette chalaca qu’il avait tirée à Turin avec un maillot du Real Madrid en 2018 pour la Ligue des champions. Un but qui a mis l’Allianz Stadium lui-même sur pied et qui a été subi par son coéquipier aujourd’hui Gianluigi Buffon, qui a tiré avec ironie pour féliciter le Portugais pour son but 760.

Grâce à son compte Twitter, le gardien de but a salué l’attaquant portugais, bien qu’il lui ait rappelé que quelqu’un contre lui pouvait éviter. “Vous auriez pu me sauver quelques buts … Bref, félicitations pour votre énième record en carrière. CR … 760!»A écrit l’italien.

(Photo: Twitter Buffon)

L’ancien joueur du Real Madrid a inscrit un total de 760 buts officiels au cours de sa carrière sportive, un chiffre qui fait de lui le buteur le plus prolifique de toute l’histoire du football.

Les Portugais n’avaient plus qu’à devenir propriétaire d’un rejet dans la petite zone pour tirer le but napolitain David Ospina. Ce but a conduit la Juve à remporter le titre de la Super Coupe d’Italie après avoir battu Napoli 2-0. Morata a fait l’autre.

C’est le 29e titre de la carrière de Cristiano Ronaldo au niveau des clubs, le 31e si l’Eurocup et la Ligue des Nations de l’UEFA soulevée avec le Portugal sont également pris en compte. Comme si cela ne suffisait pas, les Portugais ont atteint 760 conquêtes, devenant ainsi le meilleur buteur de tous les temps.

Le mot de Cris

«C’était un match de longue haleine, l’équipe avait de l’attitude, ils se sont beaucoup battus, nous avons remporté une coupe très importante pour gagner en confiance. Il fallait avoir une attitude différente après le match de Milan, mais c’est passé, l’important était de gagner aujourd’hui, on est très content », a déclaré le Portugais à la fin du match en dialogue avec ‘Rai’.

