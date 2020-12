Cristiano Ronaldo a été reconnu comme le meilleur joueur du siècle lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards qui s’est tenue ce dimanche à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Après avoir obtenu le prix individuel, l’attaquant a partagé un message sur les réseaux sociaux pour exprimer ses sentiments.

«Vous ne pourriez pas être plus heureux avec le prix de ce soir! Maintenant que je suis sur le point de célébrer ma 20e année en tant que joueur de football professionnel, Globe Soccer Player Of The Century est une reconnaissance que je reçois avec beaucoup de joie et de fierté. Encore une fois, un grand Gala ce soir à Dubaï dans un lieu aussi incroyable que Burj Khalifa », a écrit le Portugais.

Cristiano Ronaldo Il a surpassé Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho et Mohamed Salah dans le vote pour cette catégorie. Le Portugais a également été nominé parmi les meilleurs de 2020 avec la star argentine de Barcelone et Robert Lewandowski, ce dernier étant le vainqueur. Pour le «9» polonais et les autres distingués, il y avait aussi des mots «CR7».

«Félicitations à Robert Lewandowski pour son prix de joueur de l’année, Hansi Flick pour l’entraîneur de l’année et Pep Guardiola pour l’entraîneur du siècle. Aussi à Casillas et Piqué pour leurs prix de carrière et, enfin et surtout, félicitations à mon ami Jorge Mendes pour son prix Agent of the Century », a-t-il ajouté.

Également, Cristiano Ronaldo Il s’est adressé à l’organisation qui rend cet événement possible. «Enfin, je dois remercier, une fois de plus, la famille royale de Dubaï pour le respect, l’amitié et l’hospitalité que je reçois toujours dans la merveilleuse Dubaï, et tous les fans qui ont voté pour moi lors d’un si grand vote en ligne mondial avec plus de 21 millions de voix », a-t-il conclu.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER