Deux des meilleurs joueurs de l’histoire du football se sont vus le visage dans le Camp Nou. La pelouse du stade Barcelone a récolté 1462 buts, 11 Ballon d’Or, 9 Ligue des Champions, 66 titres … Cristiano Ronaldo Oui Messi à nouveau face à face deux ans plus tard avec un débat toujours latent: qui est mieux? Cette fois, aucun doute: les Portugais ont gagné.

Les deux joueurs, après une accolade cordiale avant le début du match, ont disputé un double duel: l’individu et le général à la recherche de la première place du groupe. Je ne tarde pas Cristiano Ronaldo en informant de leurs intentions. Le premier coup du match portait sa signature. Ce n’était ni le plus esthétique ni le plus dangereux. Un coup de poing, en tant que ressource, qui s’est retrouvé entre les mains de Ter Stegen. Il était sorti en voulant.

Quelques minutes plus tard, Christian Il a reçu un ballon et a fait face à Araújo à l’intérieur de la zone. Le défenseur de Barcelone Il a tendu les bras et après être entré en collision avec les Portugais, il l’a renversé. L’arbitre n’a pas hésité: penalty. Et le 7 n’a pas non plus: coup de pied au centre du but et but pour crier sa fête préférée dans le Camp Nou: «Siiuuuuhhh !!!».

Après 2-0 du Juventus, Le travail de McKennie à la 21e minute avec une volée spectaculaire, Messi il a été forcé de commencer à jouer un match auquel il n’avait pas participé. Sa première contribution a été un tir de l’extérieur de la zone. L’Argentin a fait étirer Buffon, qui a dévié le ballon dans un coin.

Dans la minute 35, Messi, qui essayait de tirer la voiture du Barça, est apparu à nouveau. Cette fois, il a donné un coup de pied à l’intérieur après une passe de Jordi Alba du côté gauche. De nouveau Buffon il a arrêté son tir.

Juste avant la pause, l’Argentin cherchait à nouveau le but. Les joueurs de Barcelone exigeaient un penalty (ce n’était pas le cas) tandis que Leo déplorait que son tir se soit retrouvé entre les mains du gardien vétéran de la Juventus.

Christian il partait en souriant pour se reposer dans une image qui contrastait avec la tête penchée de Messi. Au-delà du résultat, les sentiments étaient très favorables pour l’équipe italienne.

La seconde mi-temps a recommencé avec l’Argentin et les Portugais comme protagonistes. Il a d’abord prévenu le 10 du Barça, puis il a frappé le 7 de la Juventus. Dans la minute 51, Christian il a marqué le deuxième de son compte privé, toujours à onze mètres.

CR7 était chargé de matérialiser un penalty marqué avec l’aide du VAR par une main très claire de Lenglet dans la zone. Cette fois, les Portugais ont donné un coup de pied dur à gauche, trompant Ter Stegen. Inarrêtable. Et la même célébration: “Siiiiiiuuuuuhhhh !!!”

Messi Il ne voulait pas abandonner et était fier de la énième ridicule Barcelone européenne. En 65 ‘, il a réessayé avec un tir du devant de la surface après un talon de De Jong. Encore une fois Buffon Cela s’est terminé avec les illusions du Barça. Avant de terminer le match, il a de nouveau rencontré le but italien à deux reprises. Six arrêts qui ont fini par troubler Leo. Ce n’était pas sa nuit.

Cristiano Ronaldo a remporté ce qui aurait pu être le dernier duel de ces deux légendes. Le Portugais a marqué 14 buts lors de ses 17 duels officiels contre Messi au Camp Nou et Leo seulement 7 buts contre son éternel rival dans ce qui a toujours été sa maison.

Et c’est que le Camp Nou est spécial pour ChristianAvec son doublé, il a marqué plus au Colisée Blaugrana que dans tout autre stade en tant que visiteur de sa carrière au niveau du club.