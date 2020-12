Cristiano Ronaldo (1985) et Leo Metssi (1987) ont été – et sont – probablement les deux footballeurs les plus importants du XXIe siècle, et nous n’en avons qu’un cinquième. Les deux footballeurs, avec leurs mille et une différences, ont été les plus complets de leur génération et, à plus de trente ans, ils continuent d’être décisifs dans leurs équipes respectives, Juventus et Barcelone. Pendant l’ère portugaise dans le Réel Madrid, entre lui et l’Argentin a commencé un duel qui a duré une décennie, l’une des plus grandes rivalités de football de toute l’histoire de ce sport.

est Barcelone-Juventus sera le duel numéro 36 entre Cristiano Ronaldo Oui Leo Messi. Le fastidieux coronavirus a empêché les Portugais de disputer le duel précédent à Turin lors de la première journée de la phase de groupes qui a fini par favoriser les Catalans, aujourd’hui chefs de groupe. Le monde du football verra une fois de plus la confrontation entre ces deux monstres de balle. Qui sait si ce sera le dernier match en tête-à-tête?

À ce jour, ils ont été mesurés en 35 fois répartis sur 33 duels en club et deux affrontements entre Argentine Oui le Portugal. Parmi les affrontements entre clubs, trois d’entre eux ont eu lieu entre les Barça et le Manchester United et les 30 autres dans la Classique Real Madrid-Barcelone. L’équilibre tombe du côté de l’Argentin à cette époque, qui a remporté 16 matchs pour les 10 que les Portugais ont remportés, auxquels il faut ajouter neuf nuls. Il ajoute également une plus grande participation avec l’objectif Messi, qui a fait 22 buts et 13 passes décisives dans les 35 réunions; tandis que CR7 a atteint 19 buts et a donné une seule passe décisive. Dans ce type de match, le moyenne du culé de face au but est d’un toutes les 138 minutes alors que le juventino est de 153 ′.

Mais le duel des deux footballeurs a transcendé à tel point qu’il est allé au-delà des classiques ou des jeux coûteux mais dans chaque enjeu, chaque but, chaque record. Les deux footballeurs s’affrontent également pour être le joueur qui a marqué le plus grand nombre de buts dans sa carrière en club. Jusqu’au moment, Leo Messi a réalisé en 744 jeux avec Barcelone rien de plus et rien de moins que 641 buts et 258 passes décisives. Cristiano Ronaldo, réunissant les quatre clubs défendus par le bouclier (Sporting, United, Madrid et Juventus), a disputé 859 matchs dans lesquels il a réalisé 648 buts -Plus que Leo pour le moment- et a donné 190 passes décisives. Ce sont des nombres de légendes authentiques, toutes deux en moyenne un but ou une aide par match: Je lis toutes les 67 minutes et Cristiano toutes les 83 ′.

Dans la compétition qui nous concerne, les chiffres sont encore plus incroyables. Dans Ligue des champions, Leo Messi Il a disputé 146 matchs et a réussi à transformer 118 buts et 35 passes décisives. Cristiano Ronaldo, roi d’Europe, compte 132 buts et 41 passes décisives dans les 173 matchs de la plus haute compétition européenne qu’il a disputée et n’est qu’à quatre matchs d’égaler l’Espagnol Iker Casillas, qui avec 177 matchs est le joueur qui a joué le plus de duels pour La Orejona.

Qui a plus de titres?

Les titres que les deux footballeurs ont obtenus tout au long de leur carrière nécessiteraient une vitrine si large que le dernier trophée ne serait pas vu. Les deux ont également concouru pour chaque titre individuel et collectif ces dernières années, en particulier lors de l’étape portugaise dans le Real Madrid, où leur rivalité saine et sportive était plus grande. Dans l’accumulation, Leo Messi maintient sa domination avec 65 titres individuels et collectifs pour les 58 qu’il a réalisé tout au long de sa carrière Cristiano Ronaldo. Nous les décomposons.

Messi, au niveau individuel, a atteint 29 titres qui ont reconnu sa carrière, ses réalisations ou simplement ses objectifs. L’Argentin a été 6 fois le Ballon d’Or, 6 fois le Soulier d’Or, il a été récompensé en tant que Joueur Mondial de la FIFA 1 fois, 2 en tant que Meilleur Joueur d’Europe, 6 pichichis de Champions, 7 de Liga Santander et 1 Le Meilleur.

Pour sa part, Cristiano Ronaldo a reçu individuellement 26 trophées: le Ballon d’Or à 5 reprises, a à son actif 4 Golden Boots, a 1 joueur du monde de la FIFA, a été nommé 3 fois meilleur joueur d’Europe, a 7 Champions League, 3 LaLiga, 1 buteur de Premier League et possède 2 The Best.

Au niveau collectif, entre club et équipe nationale, Leo Messi domine également l’intrigue avec 36 titres. Rosario a remporté 4 Ligue des champions, 6 Copa del Rey, 10 ligues, 3 Coupe du monde des clubs, 8 Super Coupe d’Espagne et 3 Super Coupe d’Espagne avec le Barcelone. Il a également remporté 1 Coupe du monde U-20 et 1 médaille d’or olympique avec Argentine.

Cristiano Ronaldo a plus distribué son disque avec 32 trophées. Le Portugais a dans sa vitrine 5 Champions, 3 Super Coupe d’Europe, 4 Coupe du Monde des Clubs, 2 Ligue, 3 Premier League, 2 Serie A, 2 Copa del Rey, 2 Coupe Carling, 1 Coupe FA, 2 Super Coupe d’Espagne, 2 Super Coupe Angleterre, 1 Super Coupe d’Italie, 1 Super Coupe du Portugal au niveau du club; et 1 Eurocup et 1 UEFA Nations League avec le Portugal.