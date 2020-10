David De Gea et Kepa Arrizabalaga, les deux gardiens de l’équipe nationale espagnole, sont les gardiens les mieux payés de la Premier League. En premier lieu apparaît le gardien de Manchester United, qui gagne 413 412,77 euros par semaine, soit environ 250 000 euros de plus que le gardien de Chelsea, le deuxième gardien le mieux payé du championnat anglais.

David De Gea est le gardien de but le mieux payé du Premier ministre, grâce à son dernier contrat avec Manchester United qui lui rapporte environ 413 412 euros par semaine. Deuxièmement, le gardien de but de Chelsea apparaît, Kepa Arrizabalaga, qui a déjà battu le record avec sa signature pour l’équipe bleue en tant que gardien de but le plus cher de l’histoire. Désormais, le Basque a récemment perdu la propriété, mais cela ne l’empêche pas d’être le deuxième gardien à recevoir le plus d’émoluments: 165 365,11 euros, par semaine.

Il est surprenant que le meilleur gardien de but de la Premier League, le réseau Alisson Becker, ne soit que neuvième parmi les gardiens les mieux payés d’Angleterre, avec 99219,06 euros par semaine. Le gardien de Liverpool apparaît derrière d’autres gardiens comme Jordan Pickford (110.419,79 euros), Bernd Leno (110.243,79), Dean Henderson (110.243,4), Hugo Lloris (110.243,4) et Rui Patricio (110.243,4) ).