La Croatie rencontre le Portugal samedi pour commencer sa campagne dans la Ligue des Nations alors que les deux équipes cherchent à ouvrir l’A3 avec une victoire. Cristiano Ronaldo est à un but d’enregistrer 100 pour le Portugal, mais son statut est en question.

Comment regarder:

Temps: 14 h 45 HE

Chaîne TV: ESPN et TUDN USA

Direct: Vous pouvez diffuser le match sur fuboTV. Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de sept jours. Vous pouvez également le visualiser via WatchESPN.

Le Portugal entame le match de samedi invaincu contre la Croatie en cinq rencontres. Les équipes, cependant, ont fait match nul 1-1 plus récemment lors d’un match amical de juin 2019. Le but d’Ivan Perisic lors de ce match était le premier de l’histoire de la Croatie contre le Portugal, tandis que défensivement les Croates ont concédé huit buts lors des cinq matchs susmentionnés.

“Nos adversaires ne peuvent pas être plus durs”, a déclaré l’entraîneur de la Croatie Zlatko Dalić. “Nos adversaires ne peuvent pas être plus durs; en l’espace de trois jours, nous jouerons à l’extérieur contre les champions d’Europe puis les champions du monde. Nous respectons le Portugal et la France, mais nous avons beaucoup d’atouts et nous essaierons certainement de casser le point négatif que nous avons contre les deux équipes. “

La Croatie entre dans la compétition sans le capitaine Luka Modric et le Sevilla Ivan Rakitic. Marin Pongracic manquera également le match pour cause de maladie.

Le Portugal a battu les Pays-Bas pour remporter la première Ligue des Nations en 2019. Cependant, l’infection du pied de Ronaldo est importante alors que l’équipe cherche à réclamer à nouveau la couronne. Il a travaillé avec le club plus tôt cette semaine, mais a fait preuve de douleur mercredi. Renato Sanchez manquera également le match pour le Portugal en raison d’une blessure.

“Malgré ces problèmes tardifs, comme des stades vides, moins de temps pour se reposer entre les saisons et de nombreux matches en peu de temps, nous devons trouver des moyens de rester motivés”, a déclaré l’entraîneur du Portugal Fernando Santos. “Nous jouerons avec la même joie et le même engagement dont nous avons fait preuve. Nous ne sommes pas les favoris, mais nous sommes parmi les candidats pour remporter le trophée.”