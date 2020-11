La rivalité sur le terrain reste dans la plupart des cas là, sur le terrain. La preuve en est la relation entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi, de grands rivaux au cours de leur carrière et se battant continuellement pour être le meilleur footballeur du monde. Les deux ont ouvertement reconnu qu’ils ne s’entendaient pas mal et il a été prouvé dans certains cas, comme lorsque les Portugais l’ont présenté à son fils, qu’il était ravi de rencontrer l’Argentin.

Une autre manifestation a eu lieu il y a quelques heures. Et c’est que leurs partenaires, Georgina Rodríguez et Antonella Roccuzzo, ils ont échangé des messages via Instagram. L’épouse de Messi a tenu à féliciter son fils aîné pour son anniversaire pour son profil officiel avec une publication émouvante avec une photo de Thiago, et la petite amie de Cristiano n’a pas hésité à répondre: À quelle vitesse ils grandissent. Toutes nos félicitations”.

Le mannequin et influenceur espagnol ne se souciait pas de ce qu’ils diraient et voulait féliciter le fils aîné de Leo Messi, ce que d’autres WAG célèbres tels que Daniella Semaan, Elena Galera ou Coral Simanovich. Et Antonella Roccuzzo a remercié le message de Georgina en lui répondant avec plusieurs émoticônes de cœur.

Un ‘retour’ peut-être inattendu mais pas surprenantParce que leurs partenaires sont rivaux depuis tant d’années, cela ne veut pas dire qu’ils doivent s’entendre, loin de là. En fait, de nombreuses joueuses de Barcelone sont amies des WAG du Real Madrid et elles le disent régulièrement sur Instagram.