La Coupe des maîtres décidera du dernier champion de la saison sur le circuit ATP, et le fera avec la bataille acharnée entre les huit meilleurs joueurs de tennis de l’année. Rafael Nadal et Novak Djokovic diriger une formation spectaculaire et dans laquelle les prétendants se battront sous un format particulier qui se tiendra entre les 15 et 22 novembre à l’O2 Arena de Londres.

Les heures de Finales ATP ils sont déjà publiés sur le site du tournoi. Les réunions seront divisées en jours et au sein de celles-ci, par session. Selon le groupe dans lequel ils sont encadrés, les joueurs de tennis joueront dimanche, mardi et jeudi ou lundi, mercredi et vendredi. Chaque jour de compétition aura deux matchs en simple et deux en double. Ceux-ci auront lieu à l’avance, ouvrant chaque quart de travail de la journée.

Le point culminant de la journée sera la réunion individuelle de la session du soir, qui débutera au plus tôt à 20h00 à l’O2 Arena. Deux heures avant, à 18 h 00, le match de double aura lieu. La séance de l’après-midi débutera à 12h00, avec un match de double qui précède le choc individuel, qui ne débutera en aucun cas avant 14h00.

La finale, prévue le dimanche 22 novembre, aura un horaire spécial avec le début du match à 18h00, bien que dans l’attente de la célébration de son homologue dans la catégorie double.

Les joueurs qui participent à chaque session n’ont pas encore été précisés mais, comme il est d’usage dans les tournois ATP, l’ordre de jeu sera connu entre 24 et 48 heures avant le match en question. De cette manière Raphael Nadal, qui partage un groupe avec Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev, Il jouera dimanche, mardi et jeudi, laissant ses matchs de demi-finale et de finale pour samedi et dimanche en cas de qualification.