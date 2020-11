L’ancien attaquant anglais Peter Crouch a rappelé au moment où il a été expulsé du match aller du quart de finale de la Ligue des champions entre Tottenham et le Real Madrid en avril 2011, que les Blancs ont fini par gagner par quatre buts à zéro.

11/10/2020 à 20:43 CET

Dani Godoy

L’ancien joueur des «Spurs» venait de marquer le but de la victoire lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Milan, ce qui a donné une passe aux Londoniens. “Nous avons fait un excellent parcours en battant l’Inter Milan et Milan. J’ai marqué le but de la victoire à San Siro et nous sommes allés en quarts de finale de la Ligue des champions pour affronter Madrid “Crouch explique sur le podcast «From The Horse» par «Paddy Power».

Mais, au Santiago Bernabéu, il n’a fallu que 15 minutes pour passer de héros en méchant. L’arbitre allemand, Felix Brych, a enseigné deux cartons jaunes consécutifs Accroupissez-vous pour les sets avec Sergio Ramos et Marcelo qui ont ralenti le chemin de Tottenham dans le match et le match nul. Et c’est que le groupe dirigé à l’époque par Harry Redknapp il a fini par prendre une victoire sur le fief blanc (4-0).

Bien que l’ancien joueur de 39 ans admette que le premier jaune était juste pour avoir abattu Ramos, Il a été laissé avec un goût doux-amer pour la seconde. L’entrée de l’ancien attaquant de Liverpool, Tottenham ou Stoke City a poussé Marcelo à s’envoler et Brych n’a eu aucun scrupule à montrer à Crouch le chemin du tunnel des vestiaires. De dos, Marcelo a été capturé par les caméras en train de célébrer l’expulsion avant de revenir rejoindre.

«J’étais très excité, car je n’avais jamais joué au Bernabéu. J’étais comme un grand gamin qui regardait autour de lui, pensant «c’est incroyable». Et dans 10 ou 15 minutes je reçois deux cartons jaunes et ils m’envoient! J’étais assis dans le vestiaire avec une serviette sur la tête, écoutant but après but et réfléchissant … ‘C’est à cause de moi’. C’était un grand regret », raconte l’ancien international anglais.

Sur l’action avec Marcelo, Crouch estime que le Brésilien a exagéré la situation. «Dans la deuxième action, je suis allé bloquer une balle en ligne de Marcelo et j’ai plongé un peu, mais je n’y ai pas touché. Il a sauté dans les airs et s’est retourné. Il y a un angle par rapport à la caméra où vous pouvez voir qu’il regarde l’arbitre et fête quand il voit l’arbitre prendre le carton rouge. Et puis il revient sur le terrain. “

De plus, le grand attaquant, qui a pris sa retraite en 2019 après avoir disputé 467 matchs de Premier League et marqué 106 buts, dit que ce mouvement avec Marcelo l’a tellement mis en colère qu’il a voulu riposter contre le joueur madrilène. “Je n’ai jamais voulu frapper quelqu’un d’autre de ma vie! Pour eux, c’était vu comme une victoire. Ils ont gagné le match et ils m’ont joué. J’ai été naïf de me faire prendre.”dit Crouch.

Après l’expulsion d’une de leurs références ci-dessus -ce jour-là il a formé une attaque avec Gareth Bale à Tottenham-, les ‘Spurs’ ont perdu le match aller (4-0) et le retour à White Hart Line, étant éliminé de la Ligue des champions avec un résultat global rougissant de 5-0.