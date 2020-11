ADRÉNALINE

Oaxaca.- Robert Dante Siboldi, entraîneur de Cruz Azul, a affirmé que dans l’équipe céleste, ils ne sont pas intéressés à être classés comme l’une des équipes préférées pour remporter le trophée de champion du tournoi des Gardiens 2020, car, bien qu’ils aient pour objectif de gagner le so Aspirés à la neuvième étoile, ils sont conscients qu’en championnat ils auront des rivaux qui ne faciliteront pas le chemin pour atteindre cet objectif.

On ne se sent pas du tout favoris, ici les huit qui sont à l’intérieur sont favoris pour devenir champions, toutes les équipes sont entraînées, il y a de bonnes équipes, pour quelque chose elles sont dans cette phase, donc on ne met pas de favoritisme et on ne veut pas le charger Nous n’allons pas le porter », a-t-il dit.

Le stratège du ciment ne voulait pas non plus entrer dans des polémiques sur le passé récent de l’institution et s’il considère que certaines craintes planent autour de la Noria lorsque les dernières instances arrivent.

Je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas à ces choses, je crois au travail, au dévouement, à l’énergie positive, que l’équipe quand elle joue avec intensité, joue avec solidarité et comme nous l’avons toujours fait, c’est ce sur quoi nous nous concentrons, non dans les fantômes ou dans des choses qui ont suscité tant de controverses ou que face à l’adversité ils ont tenté de dénigrer les fans, nous attendons avec impatience », a-t-il dit calmement.

En revanche, Siboldi a assuré qu’au début de leur série de quarts de finale contre les Tigres, ils prendront les choses lentement, car ils affronteront une équipe avec laquelle ils ne pourront pas avoir d’inattentions.

Tigres c’est notre tour et on pense au match aller, ce sera deux périodes de 45 minutes dans lesquelles il va falloir être très attentif, bien concentré et avec la ferme idée qu’il faut faire notre boulot, on se concentre sur ça, je vois le groupe très excités, ils savent que c’est une opportunité de pouvoir transcender et de pouvoir faire l’histoire », a-t-il déclaré.