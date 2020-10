Le départ du footballeur chilien Igor Lichnovsky de Cruz Azul pour jouer pour Al-Shabab d’Arabie saoudite a représenté une perte de 1,5 million de dollars pour la machine à ciment, une fraude qui aurait été orchestrée par l’ancien directeur général de la coopérative, Guillermo. «Billy» Álvarez, son fils Robin et l’ancien entraîneur des célestes, Pedro Caixinha.

Au départ, l’équipe Machine a acquis la lettre du défenseur chilien pour un total de 3 millions de dollars; cependant, son contrat comprenait une clause d’indemnisation pour l’équipe en cas de départ anticipé de seulement 500 000 $, alors qu’en réalité il devait être d’environ 9 millions de dollars.

La négociation pour les services de Lichnovsky a été menée par le fils de Billy Álvarez, Robin.

Par la suite, le club Al-Shabab en Arabie saoudite, actuellement dirigé par l’ancien stratège céleste Pedro Caixinha, a exprimé son intérêt pour l’acquisition de la lettre du Chilien, qui leur aurait coûté 500000 dollars grâce à la prétendue négociation frauduleuse menée par les Álvarezes.

Après une série de négociations compliquées, Cruz Azul est parvenu à s’entendre sur un versement de 1,5 million de dollars pour permettre au défenseur de quitter le football arabe, ce qui représentait une perte de la moitié de l’investissement initial du club.

