Juan Reynoso a attendu quelques jours pour être officiellement présenté comme le nouvel entraîneur de Croix Bleue. Ce jeudi, le stratège péruvien a assisté à une conférence de presse en compagnie d’Álvaro Dávila, nouveau président exécutif, et de Jaime Ordinales, directeur sportif de l’institution, qui sera annoncé comme le nouveau directeur de la «machine à ciment».

Après avoir reçu l’accueil du conseil d’administration qui a souligné l’identification du “ Cabezón ” avec l’histoire de la “ Machine ”, le DT a montré sa gratitude pour l’aventure qui a commencé il y a quelques jours avec l’annonce et les premières sessions de formation pour le première du tournoi Clausura 2021 de la Ligue MX au domicile de Santos Laguna le dimanche 10.

«La vérité, du fond du cœur, reconnaissant pour cette opportunité. Flatté et enthousiasmé par ce nouveau défi. Ceux d’entre nous qui d’une manière ou d’une autre sont passés par cette institution, nous savons ce qu’elle représente, nous savons depuis des années que nous n’avons pas atteint les objectifs que le club mérite et cela rend l’engagement encore plus grand », a déclaré Reynoso.

Immédiatement, le technicien a demandé le soutien des fans de Cruz Azul pour obtenir le championnat tant attendu et insaisissable depuis de nombreuses années. Aussi, le champion avec l’Université des Sports et Melgar a promis que tous les membres du club seront unis pour atteindre les objectifs fixés.

«Demandez-lui ce soutien constant, cette fidélité, cette fidélité aux fans. Il semble que les championnats ne soient remportés que par les joueurs, les entraîneurs et les managers, mais Dieu voulant que cette 2021 nous gagnions tous. De chez eux aujourd’hui, avec cette énergie, cette ambiance positive et ceux d’entre nous qui sommes ici au sein de l’institution avec nos efforts, notre dignité et notre loyauté, qui sont les idéaux de la coopérative », a-t-il conclu.

