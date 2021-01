Juan Reynoso, entraîneur du Croix Bleue, a assuré ce vendredi que l’attaquant uruguayen Jonathan Rodríguez devra mériter son retour en équipe première, après avoir fait la fête et violé l’isolement dicté par le coronavirus (COVID-19). De même, le «Cabezón» a révélé la conversation qu’il a eue avec la «Cabecita», qui s’est excusée auprès du club ainsi que de tous ses coéquipiers.

“On devrait demander à Jonathan s’il est heureux ou non dans l’équipe, nous comptons sur lui. Dès qu’on le verra montrer à nouveau sa meilleure version, et après avoir purgé la punition sportive, il reviendra dans la première équipe », a expliqué le technicien lors d’une conférence de presse.

Lors du match du deuxième jour du tournoi Clausura 2021 entre Cruz Azul et Puebla, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle l’équipe uruguayenne est apparue avec l’uniforme d’entraînement de l’équipe lors d’une fête.

Compte tenu de l’indiscipline du tireur uruguayen, le conseil d’administration de Cruz Azul a publié un communiqué dans lequel il annonçait que le joueur de 27 ans serait puni.

Reynoso a avoué qu’après le scandale, il a parlé avec l’attaquant et a perçu des regrets, bien que cela ne lui enlève pas la sanction économique et sportive que l’équipe lui appliquera, de sorte qu’une inconduite similaire ne se répète pas au sein de l’équipe.

“J’ai eu une conversation émouvante avec Jonathan, il a présenté des excuses à l’institution. Il a assumé sa responsabilité et à partir de là, nous commencerons à construire. Il n’est pas envisagé de jouer contre Pachuca (ce lundi) dans le cadre de la punition sportive et il y a aussi une punition économique », a déclaré l’entraîneur de la ‘Machine’, qui cherche la victoire ce jour-là.

À propos des transferts

Concernant les renforts de l’équipe, Reynoso a souligné que ce sont les procédures d’immigration qui ont retardé que les Argentins Walter Montoya et Guillermo ‘Pol’ Fernández peuvent vivre une deuxième étape avec Cruz Azul.

«Nous sommes compliqués car la migration ne s’est pas ouverte. Walter et Pol sont des gens qui peuvent nous apporter leur contribution et ce seraient nos deux premiers renforts. J’ai discuté avec Pol et le message est clair, il veut gagner une place et revenir dans l’équipe », a déclaré le stratège.

Au troisième jour de Clausura 2021, Cruz Azul se rendra à Pachuca à la recherche d’ajouter sa première victoire dans le tournoi et de quitter ainsi le bas du classement dans lequel il est sans points.

