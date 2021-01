Le retour de Juan Reynoso à Cruz Azul continue de susciter de bonnes réactions dans la «Cement Machine». L’un des plus heureux du retour de ‘Cabezón’ est l’entraîneur du gardien de but Óscar ‘Conejo’ Pérez, ancien partenaire de l’entraîneur péruvien et avec qui il a reconnu sa meilleure connexion sur un terrain de jeu alors qu’ils étaient tous les deux footballeurs dans l’équipe mexicaine.

«Celui avec lequel j’ai le mieux correspondu pendant mon temps de jeu était avec Juan ReynosoNous avions une très bonne connexion sur le terrain, ce qui nous a aidés dans les matchs. Il savait que je jouais derrière le dos de l’adversaire et qu’il devait toujours regarder. Cela sert à s’associer avec votre partenaire. Il m’a fait un signe de la main et je savais qu’il devait m’attendre, car il venait toujours à la pièce », dit-il.lapin‘dans une interview pour’ Only Blue ‘.

Cette semaine, l’ex-partenaire de Juan Reynoso est devenu vital dans les négociations Reynoso, car l’un des candidats pour le plongeur de ciment, Hugo Sánchez, a demandé que le gardien de but ne continue pas dans l’institution, une demande que le club n’a pas acceptée et l’entraîneur péruvien est apparu comme l’option principale dans le repêchage. de Liga MX, accompagné de la bonne référence de celui qui sera désormais son entraîneur de gardien.

Le nouvel entraîneur de Croix Bleue Il aura également un autre ancien coéquipier comme assistant dans “ La Máquina ” comme Joaquín Moreno, qui avec “ Conejo ” qui a participé au championnat obtenu par l’équipe de ciment à l’hiver 1997.

Juan Reynoso commence à travailler dans l’institution en s’adaptant à la réalité économique qui vit Croix Bleue, le même qui ne vous permettra pas d’investir de grosses sommes d’argent dans des renforts en ayant une des masse salariale les plus élevées.

Le Péruvien sait déjà ce que c’est que de défendre les couleurs célestes. Avec son excellent niveau de football au sein du football mexicain, le Péruvien a ajouté 268 matches de championnat avec Cruz Azul en 14 tournois; Il est arrivé pour la saison 1994-95.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER