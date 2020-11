▲ L’équipe UANL n’a pas obtenu le saut périlleux contre La Maquina Photo Ap

De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 30 novembre 2020, p. 4

Cruz Azul a préféré ne pas risquer et bien qu’il ait chuté 1-0 (total 3-2) aux Tigres, il a réussi à se qualifier pour les demi-finales du Tournoi des Gardiens 2020 en s’appuyant sur le large avantage qu’il a obtenu au match aller. Le résultat a défini la série du prélude pour le titre, où León affrontera Chivas et La Maquina affrontera Pumas.

Désespérés d’atteindre les filets, les gens de Monterrey étaient tout le temps au-dessus du but, bien que seul Luis Quiñones ait marqué à la minute 83. Le but était insuffisant et malgré le fait que les joueurs bleu ciel aient joué un match froid, ils ont su arrêter les attaques et ont pris le billet pour la phase suivante.

La pandémie de Covid-19 semble avoir été oubliée par les fans, après que des membres du bar connu sous le nom de La Sangre Azul se sont rassemblés à proximité du stade Azteca pour recevoir La Maquina; Ils ne portaient pas de masque facial et ne suivaient pas les indications de distance saine.

Avec la pression sur le dos pour faire le saut périlleux, les chats ont pris le contrôle dès le début pour générer du danger, tandis que les locaux se consacraient à se défendre en attendant la contre-attaque.

Les visiteurs cherchaient des espaces avec un rapide Javier Aquino qui attaquait du côté droit, mais l’arrière bleu clair bloquait les passes vers le centre pour éviter le but.

Comme à de rares occasions, la nervosité a frappé le barreur des Tigres, Ricardo Tuca Ferretti, qui ne cessait de donner des ordres. En revanche, Dante Siboldi, l’entraîneur de La Maquina, était plus calme en encourageant son équipe à résister aux attaques.

Luis Quiñones a tenté sa chance avec un ballon qui a dépassé le but. Jesús Dueñas a surpris avec un jeu pré-fait et a tiré un tir de l’extérieur de la zone qui a touché la barre transversale.

L’équipe locale marchait rarement sur la zone adverse, mais avait réussi à maintenir le score à zéro. Près de la pause, le ciel bleu a mis la tension avec un tir de Roberto Alvarado qui a glissé sur le côté droit.

Les habitants de Monterrey sont revenus du vestiaire avec le même rythme, traquant le but défendu par Jesús Corona. Du coup, la polémique a éclaté lorsque Pablo Aguilar a commis un tacle dangereux sur André-Pierre Gignac en bordure de la surface, alors le siffleur Marco Antonio Ortiz a revu le jeu dans le VAR et a signalé un coup franc au lieu d’un penalty.

Vers la fin, Luis Quiñones a atteint le but avec un tir du côté gauche. La fête était froide, le temps comptait et Tigres était hors de la demi-finale.