Mis à jour le 12/05/2020 à 15:44

La société de développement Soupape n’a pas trouvé de solution pour le calendrier compétitif du Circuit Professionnel de Dota 2. Des clubs comme Ninjas in Pyjamas ont annoncé le licenciement de toute leur équipe après que Valve n’ait pas réussi à reprendre le MOBA majeur et mineur.

Malheureusement, ce même problème sera rencontré dans CS: GO. Récemment, la société a annoncé par e-mail que la scène compétitive de son tireur avait été officiellement annulée au printemps (de l’hémisphère nord) de 2021.

Dans un premier temps, la société a annoncé qu’elle reporterait les événements en face à face jusqu’à ce que «cela puisse se dérouler en toute sécurité dans le monde». Eh bien, maintenant, tous les événements prévus pour le début de l’année suivante ont été annulés.

Bien sûr, il a été clairement indiqué que l’intention était de permettre au classement majeur régional de reprendre dans le reste de 2021.

«Nous sommes toujours en train de démêler nos engagements antérieurs, et nous avons actuellement un partenaire européen désigné et un emplacement pour un major plus tard en 2021. En supposant qu’il soit logique de continuer, l’événement se déroulera du 25 octobre au 7 novembre avec un événement d’entrée possible du 23 au 24 octobre », c’est ce que Valve a communiqué à ses partenaires par e-mail.

