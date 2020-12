Mis à jour le 12/03/2020 à 18:55 PM

Il y a quelques semaines, il a été confirmé que Valve travaillait sur une nouvelle opération. Cependant, selon les derniers rapports, le lancement de ce contenu a dû être reporté en raison de problèmes avec la programmation de CS: GO.

La communauté des tireurs de Valve attendait ce contenu et le très attendu patch Source 2. Pour l’instant, ils devront être satisfaits que la société de développement a finalement partagé Operation Broken Fang.

De nouvelles boîtes, un mode de jeu, des skins et bien plus encore dans la mise à jour gratuite de ce patch.

La caractéristique la plus frappante de l’opération est peut-être le mode de jeu Broken Fang Premier. Il s’agit d’un match en ligne où seuls ceux qui achètent la passe de combat de l’opération entrent. Les matchs auront lieu sur la carte Active Duty.

Contenu de l’opération Broken Flag – CS: GO

Jeu

Ajout du mode Premier Broken Fang Ajout du mode de jeu Reprise Système de ping dynamique ajouté à plus de modes de jeu Ajout d’une nouvelle fonction de roue de discussion personnalisable La roue de discussion peut être personnalisée dans Clavier / Souris> Options des touches de la molette de discussion.

Plans

Ancient, Engage et Apollo ajoutés aux modes de jeu Scrimmage, Casual et Deathmatch. Frostbite ajouté au mode de jeu Danger Zone. Guard et Elysion ajoutés au mode de jeu Wingman – Mutiny et Swamp supprimés.

Cache

Détails excessifs supprimés. Expérience visuelle généralement lissée. Améliorations de la clarté visuelle pour les utilisateurs de très basse résolution. Réglages mineurs. Légères optimisations sur A Bombsite et Mid.- Touches visuelles finales.