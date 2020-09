Les Cubs de Chicago essaieront de renforcer leur avance de la Ligue nationale centrale lorsqu’ils affronteront les Cardinals de St. Louis en visite vendredi.

Le jeu ouvrira une série de cinq matchs à Wrigley Field. Les Cubs en tête de la division (22-15) détiennent une avance de 3 1/2 matchs sur les Cardinals (14-14) et ils sont 3-2 contre eux cette saison.

Les deux équipes rechercheront plus de profondeur offensive.

“Vous savez que c’est là-dedans. C’est juste une question de temps”, a déclaré le manager des Cubs David Ross. “Ces gars-là sont trop talentueux pour que ça continue comme ça. C’est bien. Je sais qu’ils se mettent beaucoup de pression pour contribuer et veulent bien faire, tous ces gars.”

Parmi les habitués des Cubs, seuls Ian Happ, Jason Heyward et Victor Caratini frappent mieux que .240. Et Happ a subi une contusion faciale lors de la défaite 6-2 de jeudi contre les Pirates de Pittsburgh après avoir touché une balle dans son visage.

Les Cardinals ont marqué 30 points en remportant trois matchs consécutifs avant leur défaite 4-3 contre les Reds de Cincinnati mercredi.

Avec le voltigeur vétéran Dexter Fowler mis à l’écart par une maladie d’estomac, les Cardinals ont besoin de la production des joueurs extérieurs Harrison Bader (frappant .196), Tyler O’Neill (.178), Dylan Carlson (.176) et Lane Thomas (1-pour-12) .

“Je n’ai pas besoin qu’ils se sentent obligés de sortir et de tuer tous les soirs pour avoir une autre chance”, a déclaré le manager des Cardinals Mike Shildt. “Mais le fait est que si nous voyons de bons joueurs au bâton et que nous voyons des batteurs productifs et que nous voyons un bon jeu dans d’autres domaines qui nous aident à gagner des matchs de baseball, les gars auront plus d’opportunités.”

Les Cardinals ont de grands espoirs pour Carlson, leur meilleur espoir offensif. Mais il a lutté contre les changements et les courbes qu’il a vus depuis sa promotion.

«C’est comme si le baseball majeur s’était réuni et avait dit: ‘Nous allons lancer ce gars rien d’autre que casser des balles.’ Il a été plus dur que quiconque dans la ligue “, a déclaré Shildt.

Les Cubs recherchent également un meilleur lancer de départ. Leur rotation avait une MPM de 2,55 dans les 16 premiers matchs, puis une MPM de 5,42 dans leurs 21 matchs suivants.

Ils commenceront Yu Darvish (6-1, 1,47 MPM) vendredi. Il a tenu les Cardinals à un point sur huit coups sûrs en six manches d’une victoire de 6-3 le 18 août. Darvish a une fiche de 1-2 avec une MPM de 3,56 en cinq départs en carrière contre les Cardinals.

Paul Goldschmidt (8 en 22, double, circuit, trois points produits), Kolten Wong (4 en 8) et Tommy Edman (4 en 10) ont bien frappé Darvish tandis que Brad Miller (1 en 16) et Paul DeJong (1 contre 9) ne l’ont pas fait.

Les Cardinals contreront avec Jack Flaherty (2-0, 1,93), qui n’a travaillé que 1 2/3 manches lors de sa seule sortie contre les Cubs cette saison. Il a une fiche de 3-2 avec une MPM de 2,79 en 11 apparitions contre eux.

Le frappeur cub Anthony Rizzo (9 pour 19, trois circuits, six RBI) a travaillé sur Flaherty dans sa carrière, mais Jason Heyward (1 pour 17), Javier Baez (1 pour 13 huit retraits au bâton) et Kris Bryant (2 pour 18, 10 retraits au bâton) ont lutté contre lui.

Les Cubs ont acquis le voltigeur Jose Martinez, un ancien cardinal, des Rays de Tampa Bay avant la date limite. Martinez vivra cette rivalité Cubs-Cardinals de l’autre côté.

“Beaucoup de bons amis là-bas”, a déclaré Martinez. “Mais maintenant, c’est une question de compétition, et maintenant je suis avec une organisation différente. Ça va être amusant parce que j’ai joué là-bas aussi, et je suis ici maintenant. Donc je peux sentir ce que c’est des deux côtés.” “

– Médias au niveau du champ