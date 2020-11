Juan Camilo Hernández, mieux connu sous le nom de «Cucho» Hernández, fait l’objet d’une enquête en Espagne pour ses déclarations contre le VAR après le match contre Grenade, il y a quelques semaines.

Comme on le savait, le Comité de la concurrence de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a ouvert un dossier disciplinaire extraordinaire contre le joueur colombien pour des déclarations qui n’étaient même pas aussi fortes, mais dans lesquelles il a exprimé son mécontentement face à ce qu’il considère mauvaise utilisation de la technologie.

Ce match était 0-1 en faveur de Grenade pour un penalty dont ‘Cucho’ Hernández a ses questions: “Le jeu aurait été différent s’il n’avait pas sifflé le penalty, pensant maintenant calmement et avec une tête froide, en passant quelques heures déjà. Même l’arbitre Jésus sait qu’il n’y a pas eu de pénalité, c’est très clair. Ce qui me surprend et nous surprend tous, c’est qu’il ne prend même pas la peine d’aller le voir au VAR, dans un jeu où le joueur touche le ballon en premier et s’il entre pour interpréter le jeu et pour lui c’est un penalty, mais si vous envisagez d’aller le voir; parfait. Mais que je ne vais pas le voir, je trouve ça surprenant … “

Hernández a même voulu être respectueux du travail du juge Gil Manzano, mais dans ses déclarations, il a déclaré que l’arbitre était irrespectueux et les a même menacés.

«Clairement non (c’est criminel). Je n’aime jamais entrer dans les controverses d’arbitrage, je suis parmi les premiers à dire que le travail des arbitres est difficile, maintenant avec tant de pression. Mais ils se compliquent la vie à eux seuls, il n’y a aucun problème à prendre 1 ou 2 minutes pour aller voir la pièce et c’est tout, ça me semble fou. Mais c’est ce que c’est », a-t-il dit.

Puis il a ajouté: «Cela me dérange, personnellement, que tout au long du match, il ait été un peu irrespectueux envers nous, nous menaçant dès la première minute. Le jeu vous conditionne, mais je mets cela de côté, personnellement, je vais continuer à travailler pour donner le meilleur à l’équipe, pour que le but arrive et que nous continuions d’ajouter ».

Ses questions au VAR provenaient du manque de cohésion qui existe dans les différents partis, car il reste encore beaucoup à interpréter les arbitres.

«Il faut continuer, malheureusement ce VAR n’est pas amélioré, il y a eu beaucoup de controverses, mais je n’aime pas m’impliquer, mais le point vient quand il faut le dire. C’est totalement surprenant, je ne peux pas encore le croire. Avec ce qui est revu dans les matchs, le moins que le VAR aurait fait est de dire à l’arbitre Jesús de le revoir.

Certaines pièces sont passées en revue dans lesquelles vous dites: «Mais quels doutes le VAR a-t-il pour que l’arbitre aille le voir? Et dans cette pièce, ne bronchez pas et ne lui dites pas d’aller le vérifier. Je pense que c’est plus la faute du VAR que de l’arbitre lui-même qui est sur le terrain, car il interprète quelque chose depuis le terrain, par derrière, il pense que c’est un penalty, mais pour cela on a déjà le VAR, pour qu’il puisse aller le voir, l’analyser et il y aurait sûrement eu un coup de sifflet criminel. Étonnamment ce n’était pas le cas, il semble que dans le Colisée, ils n’aiment pas aller voir le VAR. Rien ne se passe, mettons-le de côté », a déclaré Hernández.

Enfin, ce jour-là, Juan Camilo a déclaré que lui et ses coéquipiers avaient le sentiment qu’en Espagne, une mauvaise image était générée pour Getafe, qui est à ce jour huitième de la Ligue avec 11 points.

“Je n’ai pas pensé que si le traitement est le même ou pas lorsque Getafe est appelé, j’ai dit précédemment qu’il me semble étrange que dès la première minute ils nous menacent, ils nous donnent une mauvaise image, entre guillemets, une campagne à chaque extrémité semaine des choses moins importantes que ce qui se fait sur le terrain et ce qui se dit, quand à chaque match on se dit des choses entre les joueurs. La presse s’attend à la «crevaison» de Getafe ou à ce qu’il fasse un mauvais acte de ne regarder que cela, et ne regarde pas les bonnes choses. Nous devons continuer à travailler et à essayer “