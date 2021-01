▲ Le gardien Jaidy Gutiérrez est au centre de la polémique en lançant un indice sur les réseaux sociaux à un autre des azulcrèmes archers. Photo @Americafemenil

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Samedi 23 janvier 2021, p. a10

Leonardo Cuéllar, entraîneur d’América Femenil, a rejeté qu’il y ait désaccord au sein de l’effectif en raison du manque d’activité de certains membres, ceci, après que la gardienne Jaidy Gutiérrez a publié un message sur ses réseaux sociaux où elle a révélé son agacement sur la propriété récente de la gardienne Azulcrema Natalia Acuña; Cependant, le barreur a assuré qu’il parlerait avec le joueur pour clarifier la situation.

Je ne suis pas là pour être votre professeur, je suis ici pour travailler pour mon équipe et pour m’améliorer, je ne suis pas là pour me comparer à vous! Mon travail parle #notesubasaesanubeimaginariaN, a publié Gutiérrez après qu’Acuña ait été le gardien partant du match de lundi contre le FC Juárez, après la blessure de Renata Masciarelli. Bien que le message ait été supprimé par la suite, il est supposé qu’il était adressé à Natalia, car il se termine par la lettre N.

La question me surprend un peu, et comme je n’ai pas de réseaux sociaux, ce désaccord m’échappe, mais s’il est établi ainsi, maintenant que la pratique commence, je vais en parler avec elle et voir de quoi il s’agit, a déclaré Cuéllar hier lors d’une conférence. virtuel.

En ce sens, il a ajouté qu’une atmosphère de confiance a été créée sur le campus pour exprimer nos opinions et commenter les désaccords, si tel est le cas. La seule chose que je peux dire, c’est que ce n’est pas un début comme celui que nous aurions souhaité, pour différentes raisons, et au mieux, cela peut donner l’impression qu’il y a des choses internes que nous ne gérons pas correctement, mais c’est loin de la réalité. L’équipe se concentre sur le travail, l’ajout jour après jour et l’acceptation de la concurrence interne.

En revanche, il a exprimé sa joie de savoir que dans son équipe il n’y a pas de joueurs infectés par Covid-19, après les six cas positifs qui ont été enregistrés dans la première équipe, et a souligné qu’en Amérique tout le monde essaie de se conformer aux protocoles de santé. établi.

Je suis très heureux de travailler dans cette institution en raison de la responsabilité qu’elle a dans tous les domaines, ici elle a été très ponctuelle dans les tests, cette semaine nous en avons fait deux pour confirmer que nous allons bien. Nous sommes toujours au top des filles qui ne se détendent pas et ne respectent pas le protocole. Heureusement, nous sommes tous sortis négatifs, mais nous continuerons à le vouloir et nous pouvons rester en sécurité, a-t-il déclaré.

Enfin, le barreur a décrit l’arrivée de Mónica Vergara sur le banc de l’équipe nationale féminine senior comme un fait historique, puisqu’elle sera la première femme à diriger ce représentant, et a assuré que son fils Christopher, qui occupait ce poste, est calme et à la recherche de nouveaux projets.

L’Amérique a clôturé sa préparation pour affronter Mazatlán ce dimanche au stade Kraken, dans un duel correspondant à la troisième journée du tournoi des Guardianes 2021.