Peu de détails sont connus sur la prochaine édition, mais ce qui est certain, c’est que les Asturies continueront à jouer un rôle de premier plan dans la ronde espagnole. La Vuelta partira d’un lieu insolite: l’intérieur de la cathédrale de Burgos. l’un des rares détails révélés pour la prochaine édition, qui sera l’un des principaux événements dans les activités prévues pour commémorer les 800 ans que le temple castillan sera en juillet. La fin possible de la Vuelta se fera en Galice, et très probablement à Saint-Jacques-de-Compostelle, compte tenu du fait que c’est l’année jacobéenne.

Tour à vélo d’Espagne. Lacs de Covadonga

La montée à Cuitu Negru a accueilli pour la première fois une arrivée de la Vuelta a España dans l’édition 2012, dans une étape qui a quitté Gijón. Valgrande-Pajares avait déjà été la finale de l’épreuve espagnole à cinq reprises, mais dans cette édition, une piste asphaltée a été ajoutée pour cette occasion de 2,8 kilomètres, et un pourcentage moyen de 13,3, qui part du Brañillín. Cette extension a une rampe à 24% et une autre à 25% et ses 400 derniers mètres ont une moyenne de 17%.

L’autre extrémité de l’étape dans les Asturies sera les lacs de Covadonga. Ce sera la vingt-deuxième fois que le sommet accueillera l’épreuve espagnole, étant la montagne la plus visitée de l’histoire de la course.. La première fois que les Lagos ont accueilli la fin d’une étape de la Vuelta a España, c’était en 1983, avec la victoire de Marino Lejarreta, tandis que la dernière fois qu’ils ont participé à l’épreuve espagnole était dans l’édition 2018 dans une étape qu’il a remportée. le pinot français.