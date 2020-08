Mardi, les Los Angeles Clippers ont pris une avance de 3-2 sur Luka Doncic et les Dallas Mavericks avec une victoire éclatante de 154-111.

Après le match, l’entraîneur-chef des Clippers, Doc Rivers, a été interrogé sur le meurtre de Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin. Blake, un Noir de 29 ans, a été abattu dans le dos à sept reprises par la police à Kenosha dimanche.

En parlant de la fusillade de Blake, l’entraîneur vétéran a livré une réponse émotionnelle à l’intérieur de la bulle d’Orlando.

Via @NBAonTNT sur Twitter:

C’est tellement triste. Ce qui me distingue juste en regardant la Convention républicaine, et ils crachent cette peur. Tout ce que vous entendez, c’est Donald Trump et tous parler de peur. Nous sommes ceux qui se font tuer. Nous sommes ceux qui se font tirer dessus. Nous sommes ceux à qui on a refusé de vivre dans certaines communautés. Nous avons été pendu. Nous avons été abattus. Et tout ce que vous faites est de continuer à entendre parler de la peur. C’est incroyable pour moi pourquoi nous continuons à aimer ce pays, et ce pays ne nous aime pas en retour.