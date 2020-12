Mis à jour le 12/09/2020 à 20:07

Oui Cyberpunk 2077 est l’un des jeux que vous attendez le plus cette année, peut-être avez-vous déjà remarqué que plusieurs streamers ont déjà le jeu sur différentes plateformes. Malheureusement, le grand public devra attendre le 10 décembre pour profiter du titre.

CD Projekt Red lancera son jeu futuriste en monde ouvert sur PlayStation 4, Xbox One et PC à la date indiquée, mais il prépare également une version du titre avec de meilleurs graphismes pour PS5 et Xbox Series X.

C’est un jeu qui a mis huit ans à atteindre les foyers des joueurs. Malgré tout, le développeur a déjà un nouveau projet entre les mains: le premier DLC ou contenu téléchargeable payant pour Cyberpunk 2077.

La communauté avertit que ce contenu a déjà été divulgué dans la dernière bande-annonce de lancement partagée par YouTube. À la fin du matériel audiovisuel, vous pouvez lire un message pour la communauté qui dit ce qui suit.

«Nous avons déjà mentionné que nous allons lancer des extensions et bien que nous ne soyons pas encore prêts à en parler, nous pouvons dire que nous avons beaucoup appris de notre travail sur Hearts of Stone et Blood and Wine. Nos extensions plongeront dans le monde de Cyberpunk 2077, offrant un contenu substantiel guidé par l’histoire avec des décisions difficiles qui auront un grand impact sur le récit et que vous n’oublierez pas.

Mais avant d’y arriver Nous lancerons pour la première fois notre programme de contenu gratuit au début de 2021. Comme pour The Witcher 3, nous espérons lancer une série de packs de contenu gratuits à Night City pour donner encore plus de vie au monde de l’avenir sombre. Nous espérons que vous les appréciez! “.

