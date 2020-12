Mis à jour le 15/12/2020 à 18:57

Le jeu Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC; à son tour, la société de développement a publié son titre sur PS5 et Xbox Series X avec la version des consoles de dernière génération. La date de sortie de la version améliorée n’a pas encore été révélée.

Comme prévu, la communauté a commencé à remarquer quelques bugs après le premier patch sur consoles. Il a même commencé à comparer le titre du monde ouvert avec GTA 5, le plus grand représentant du genre.

Grand Theft Auto V est sur le marché depuis plus de 7 ans et est l’un des jeux les plus rentables avec une communauté extrêmement active (en particulier sur PC). Eh bien, ce sont les différences les plus marquées par rapport à Cyberpunk 2077.

L’utilisateur YouTube ENXGMA a partagé une vidéo en tête-à-tête entre les deux titres. Le premier détail à tester était les balles contre les pneus, les projectiles contre le caoutchouc ne fonctionnent tout simplement pas dans Cyberpunk 2077.

Rappelez-vous que des jeux comme GTA Vice City existaient déjà des dommages aux pneus et que les véhicules réagissaient différemment.

D’autre part, le personnage lorsqu’il quitte un véhicule en mouvement dans GTA 5 répondra à la physique du jeu; alors que dans Cyberpunk vous restez debout et la voiture s’arrête immédiatement.

Il est vrai que CD Projekt Red a mis plus de 12 ans à se développer, même si on attendait beaucoup plus de ce titre mondial ouvert.

