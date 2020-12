Mis à jour le 17/12/2020 à 19:07

Cyberpunk 2077 Il est désormais disponible sur toutes les consoles (PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 et Xbox Series X). Le nouveau jeu de CD Projekt Red Non seulement il sera apprécié dans Night City, mais il fera également le saut vers Death Stranding.

C’est vrai, le titre de Hideo Kojima présentera du contenu du jeu futuriste en monde ouvert. Dead Stranding a annoncé qu’il collaborera avec Cyberpunk 2077 avec 6 nouvelles missions des personnages de CD Projekt Red.

Le protagoniste du jeu de Kojima, Sam Bridges, peut désormais être personnalisé avec les costumes des citoyens de Night City. À leur tour, la moto Reverse Trike et un nouveau mécanicien de piratage sont inclus.

Ce contenu peut être téléchargé exclusivement à partir de Steam et de l’Epic Games Store.

“Il est temps d’unir les divisés, une fois de plus! Nous avons gardé quelque chose de silencieux pendant un certain temps, mais aujourd’hui, nous pouvons enfin tout dévoiler! Nous sommes ravis d’annoncer une mise à jour incroyablement excitante de Death Stranding, en collaboration avec Cyberpunk 2077 from CD Projekt Red », lit le studio de Hideo Kojima.

Contenu cosmétique Cyberpunk 2077 dans Death Stranding

Véhicule tricycle inversé sur le thème Cyberpunk 2077 avec puissance de saut améliorée “Silver Hand” inspiré du bras robotique de Johnny Silverhand, équipable et utilisable dans le jeu Nouveaux hologrammes comprenant le signe du symbole SAMURAI et l’hologramme du véhicule Atlas Trauma Team pour certains modèles Divers articles de mode, y compris les lunettes de soleil Johnny Silverhand

Dans le cas du nouvel outil de piratage, il aidera Sam à attaquer les machines ennemies. “Les porteurs auront la capacité d’empêcher les pôles de détection de Mule de s’activer pendant un temps limité, d’étourdir les Odradeks ennemis et de pirater les camions Mule pour les arrêter dans leur élan”, détaille-t-il.

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.