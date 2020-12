Mis à jour le 14/12/2020 à 12:32 PM

Cyberpunk 2077 C’est un excellent jeu et sans problèmes … si vous y jouez sur PC. Qui a acheté une copie du jeu vidéo pour Xbox One et PS4 Ils ont signalé divers bugs et problèmes, alors le développeur est venu au premier plan pour répondre à quelques questions.

Si vous envisagez d’acheter Cyberpunk 2077 pour votre console PS4, il vaut mieux être patient jusqu’en janvier ou février 2021. La société CD Projekt RED a publié une déclaration sur le moment où le titre sera «jouable» pour la console PlayStation.

“Nous tenons à nous excuser de ne pas vous avoir montré le jeu sur les consoles de dernière génération avant sa sortie et, par conséquent, de ne pas vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat”, lit-on dans le texte.

CD Projekt RED appelle à “une chance” et promet deux grosses mises à jour en janvier et février pour les consoles PS4 et Xbox One.

Même avec les difficultés techniques, Cyberpunk 2077 a eu un lancement réussi avec huit millions de précommandes. Sur Steam, le jeu a battu le record du meilleur lancement pour un titre solo.

La chaîne YouTube Cycu1 compile des images du titre sur PlayStation 4 Pro, la console la plus puissante de la dernière génération de Sony, et un PC. L’éclairage, les textures et les détails graphiques sont supérieurs sur PC.

En même temps, rappelez-vous que vous pouvez obtenir plus de fps dans la version ordinateur car vous pouvez ajuster les détails graphiques aux besoins de votre PC. Pensez-vous que nous verrons une version améliorée de Cyberpunk 2077 sur PC?

