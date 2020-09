En ce qui concerne Dabo Swinney, toutes les séries éliminatoires de football universitaire disputées en 2020 ne devraient inclure le Big Ten ou le Pac-12 que si ces conférences jouent une saison d’automne traditionnelle.

Swinney a déclaré jeudi qu’il ne pensait pas que les séries éliminatoires devraient retarder son calendrier pour accueillir ces conférences si elles donnent suite à leur intention de reporter leurs saisons respectives. On lui a posé cette question au milieu des rapports que les Big Ten et le Pac-12 envisagent de commencer à jouer au football.

“Nous sommes prêts à rouler. Ce serait quelque chose pour lequel je ne serais pas favorable”, a déclaré Swinney. “Je suis tout à fait en faveur du jeu (du Big Ten et du Pac-12). J’adorerais qu’ils jouent. Ce serait génial. Je pense que les tests sont une excellente opportunité pour tout le monde, c’est sûr. Ce serait un peu difficile. pour commencer en novembre et ensuite y entrer.

“Nous ne voudrions pas pousser la saison en février et tout ça. Nous allons avancer. Si quelque chose change, ça change, mais c’est là où nous en sommes actuellement.”

PLUS: Rumeurs Big Ten: Dernières nouvelles alors que la conférence envisage le début de la saison de football à la fin de l’automne

Bien que loin d’être une situation idéale, il existe un précédent pour le Big Ten et le Pac-12 qui ont raté les Playoffs: aucune conférence n’a fait le dernier champ en 2017 ou 2018, qui comprenait des équipes SEC, ACC et Big 12 (et, en le cas de cette dernière, indépendante Notre Dame). Le Pac-12 a raté toutes les séries éliminatoires de football universitaire sauf deux (2014 et 2016).

Pourtant, des rapports récents indiquent que le Big Ten cherche à commencer sa saison dès novembre, tandis que le Pac-12 a annoncé jeudi un partenariat avec Quidel Corporation pour fournir des tests COVID-19 à résultats rapides à ses athlètes sportifs d’automne. Le commissaire du Pac-12, Larry Scott, a également déclaré jeudi qu’il souhaitait que les deux conférences s’alignent sur leurs dates de début.

“Ce serait génial d’avoir quelques-unes des opportunités traditionnelles en séries éliminatoires que le Pac-12 et Big Ten ont jouies l’un avec l’autre”, a déclaré Scott.

Cela dit, le directeur exécutif de la CFP, Bill Hancock – qui a révélé vendredi qu’il avait été testé positif au COVID-19 – a déclaré plus tôt cette semaine qu’il n’était pas en faveur de l’attribution d’un championnat national divisé. Hancock s’est entretenu avec Sporting News plus tôt en août, affirmant qu’il espérait qu’une Playoff à quatre équipes pourrait avoir lieu pour la saison.

“Avec la CFP, nous avons bon espoir, mais il est trop tôt pour le dire”, a déclaré Hancock à SN. “Il est trop tôt pour parler des implications (des annulations du Big Ten et du Pac-12). Notre personnel a eu un appel aujourd’hui à propos de Miami et de la planification. Nous voulons certainement être prêts s’il y a une saison.”

Dans l’état actuel des choses, les demi-finales des séries éliminatoires doivent avoir lieu au Rose Bowl et au Sugar Bowl le 1er janvier 2021. Le match de championnat est prévu le 11 janvier au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.