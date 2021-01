Dakar 2021 LIVE Étape 5 EN DIRECT via ESPN et FOX Sports: suivez ICI et ONLINE TV L’étape de jeudi qui se jouera entre Riyad et Al Qaisumah, la plus dure de cette édition, avec une liaison de 205 kilomètres et une spéciale de 456 kilomètres. La transmission sera en charge de Fox Sports.

Nasser Al-Attiyah a offert à Toyota Gazoo Racing sa troisième victoire d’étape consécutive dans cette édition du Rallye Dakar, avec son triomphe dans la quatrième étape.

Le vainqueur du prologue et des deuxième et troisième étapes a prolongé sa séquence en Arabie saoudite en s’imposant également dans la section de mercredi entre Wadi Ad-Dawasir et Riyad.

Dakar 2021 | Horaires de l’étape 5:

(moto – départ voiture)

23:00 heures / 00:55 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

00:00 heures / 01:55 – Venezuela, Bolivie

01:00 heures / 02:55 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

05:00 heures / 06:55 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Le Qataris a battu de 11 secondes le leader de la voiture générale, le Français Stéphane Peterhansel, qui détient toujours la tête du classement avec 4 minutes et 58 secondes d’avance.

Étape 5: 🚩Riyadh- Buraydah 🏁 625 km, SS: 419 km Une longue étape difficile avec une section de dunes difficile ne manquera pas de réduire la vitesse moyenne 💨 # Dakar2021 pic.twitter.com/F16Rt1V1k0 – DAKAR RALLY (@dakar) 25 novembre 2020

Joan Barreda, vainqueur dans la catégorie moto, a récupéré sa meilleure version et a gagné avec un temps d’arrivée de 2 heures, 46 minutes et 50 secondes. Il était pratiquement deuxième au général, à seulement 15 secondes du Français Xavier de Soultrait (Husqvarna). Le leader a perdu 7:19 contre les Espagnols lors de la dernière journée.

En quads, l’Argentin Manuel Andújar (7240 Team) a triomphé avec 68 secondes d’avance sur son compatriote Nicolás Cavigliasso (Drag’on Rally Team), nouveau leader du classement général.

En véhicules légers, le Polonais Aron Domzala (Monster Energy Can-Am) a remporté la quatrième étape et est arrivé à moins de 3 minutes et 18 secondes du Chilien Francisco ‘Chaleco’ López (South Racing Can-Am), qui continue de diriger le au général, tandis qu’en camion, le Russe Dmitry Sotnikov (Kamaz) mène le classement avec 26 minutes d’avance sur 22 secondes sur le Tchèque Martin Macik (Big Shock Racing).

