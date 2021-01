Dakar 2021 LIVE Étape 12 EN DIRECT via FOX Sports et ESPN: suivez ONLINE TV le parcours de la dernière étape dans le désert d’Arabie Saoudite, entre les villes de Yanbu-Jeddah avec 449 km au total et 202 km de spéciale. Depor.com vous propose en DIRECT minute par minute, les incidents, le classement et plus de détails du dernier jour de compétition pour toute l’Amérique latine.

Le Qatar Nasser Al-Attiyah a remporté la cinquième victoire partielle dans ce Dakar de 2021, la sixième si le prologue est compté, dans la onzième étape disputée ce jeudi entre Al Ula et Yanbu, dans Arabie Saoudite, bien que l’événement soit toujours contrôlé par le français Stéphane Peterhansel (Mini).

Dakar 2021: horaires et chaînes de l’étape 12

Pérou: 22h30 / ESPN 2Mexique: 21h30 / ESPNLa Colombie: 22h30 / ESPN et Caracol TVChili: 00:30 / ESPNArgentine: 00:30 / ESPNUruguay: 00:30 / ESPNEquateur: 22h30 / ESPNVenezuela: 23h30 / ESPNBolivie: 23h30 / ESPNEspagne: 5h30 / Téléportation

Le pilote Toyota a parcouru les 470 kilomètres de la section chronométrée en 4 heures, 34 minutes et 24 secondes, franchissant la ligne d’arrivée devant Peterhansel, à 1 minute et 56 secondes, et Carlos Sainz (Mini), à 02 minutes et 26 secondes.

«Après 11 étapes, je suis heureux d’être ici sans avoir subi de problèmes techniques avec la voiture. Tout comme l’année dernière, nous avons eu des problèmes de pneus. J’espère revenir l’année prochaine avec des règles différentes. Il me semble que 16 crevaisons, c’est trop. Mais bon, demain, nous continuerons au cas où nous aurions de la chance. Nous verrons », dit-il. Al-Attiyah.

En général, «Monsieur Dakar», comme on le sait Peterhansel En raison de ses treize titres de rallye-raid, il a une main sur le trophée, car il a une avance de 15 minutes et 5 secondes sur Nasser Al Attiyah, deuxième au classement général.

«Nous avons joué dans la première partie. Puis nous avons croisé Nasser, tout va bien. Mais dans la dernière partie, il y avait des dunes avec de gros rochers derrière. Nous nous sommes bien frappés et nous nous sommes encore crevés. Nous avions peur qu’il y en ait plus. Il semble que la voiture a tenu. Bien que nous ayons perdu quelques minutes, cela n’a pas été beaucoup. Ce fut une journée de stress continu. Pas facile », a déclaré Peterhansel.

Carlos Sainz est troisième du classement, à plus d’une heure de route.

«Nous avons bien commencé, mais nous avons eu deux crevaisons de suite. Vers la fin, il y avait un bord tranchant d’un fil, je ne l’ai pas vu et je suis entré et j’ai déchiré tout le toit. Tout nous est arrivé dans ce Dakar”, A résumé les Espagnols.

Vendredi sera le retour à Yedá des participants, dans la douzième et dernière étape de cette seconde Dakar en Arabie Saoudite.

