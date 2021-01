Dakar 2021 EN DIRECT et EN DIRECT via FOX Sports 3 et ESPN 3: suivez l’étape 3 du rallye qui se déroulera pour la deuxième année consécutive en Arabie Saoudite. Le nouveau test durera 630 kilomètres, dont 403 seront spéciaux, avec départ et arrivée dans la région de Wadi ad Dawasir, au sud-est de Riyad. La transmission sera en charge de Fox Sports.

Stéphane Peterhansel, en auto, et Joan Barreda, en moto, sont les nouveaux leaders de la compétition acharnée après la deuxième étape.

Il suffisait au Français d’être deuxième de l’étape pour dépasser son coéquipier, Carlos Sainz, au classement, qui à 58 ans a vu son favoritisme disputé alors qu’il était l’actuel champion du Dakar. Le Madrilène perd 6 minutes et 37 secondes au classement général, auquel le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) se réengage avec sa victoire à Wadi Ad-Dawasir.

Dakar 2021 – Étape 3 | Programme:

(moto – départ voiture)

23:00 (lundi) – 00:40 heures (mardi) – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

00:00 – 01:40 heures – Venezuela, Bolivie

01:00 – 02:40 heures – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

05:00 – 06:40 heures – Espagne, Allemagne, Italie, France

Dans la catégorie moto, il y a aussi un nouveau leader. Le Castellón Joan Barreda, diminué lors de la première étape, a réagi en grand.

Il a pris 3 minutes et 55 secondes au but de l’Américain Ricky Brabec (Honda) et son revenu à la tête du général est de 6 minutes et 23 secondes sur le champion en titre.

En quads, le meilleur de la journée a été l’Argentin Pablo Copetti (Yamaha), qui occupe actuellement la troisième position du classement général.

Le coureur Cordovan, qui court sous licence américaine, a signé sa quatrième victoire d’étape au Rallye Dakar, après celles remportées en 2012, 2016 et 2017. Pablo Copetti a atteint la ligne d’arrivée en 5 heures, 33 minutes et 50 secondes et a battu par 63 secondes au Chilien Giovanni Enrico.

Dans la catégorie des prototypes légers, l’Américain Seth Quinteros est devenu, à 18 ans, le plus jeune vainqueur d’étape de l’histoire du Rallye Dakar, dans toutes les catégories, tandis que le Russe Dmitry Sotnikov continue de régner dans les camions.

