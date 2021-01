Dakar 2021 EN DIRECT EN LIGNE | Suivez l’étape 7 du rallye le plus exigeant du monde, organisé pour la deuxième année consécutive en Arabie Saoudite. Après une journée de repos bien méritée, la caravane des concurrents affronte un marathon de deux jours qui rejoindra Haíl avec Sakaka (737 kilomètres) puis Sakaka avec Neom (709). La première partie, qui comprend 284 km de correspondance et 453 de spéciale, se déroulera ce samedi à partir de 23h30 (heure péruvienne). La transmission sera en charge de Fox Sports.

«L’étape marathon débutera par une grande parade de montagnes de sable et 100 kilomètres de montée et de descente sans interruption. Dès le départ, savoir gérer l’effort sera primordial: attention aux surchauffes. Les plateaux pierreux et l’alternance de pistes sinueuses et rapides clôtureront ce premier tronçon », a annoncé l’organisation.

Au sixième jour du Dakar, il y a eu un doublé espagnol, avec une victoire indéniable pour Carlos Sainz (Mini) en voiture et une victoire serrée pour Joan Barreda (Honda).

La première coupe 7,16 minutes au Qatari Al Attiyah et 7,36 au leader, le Français Peterhansel. Au général, il est troisième, à plus de 40 minutes du leader, un avantage quasi définitif.

Étape 7: 🚩Ha’il- Sakaka 🏁 737 km, SS: 471 km L’étape marathon! Une séquence de dunes difficile et 100 km de course solide pourraient laisser les concurrents avec des problèmes mécaniques. N’oubliez pas qu’aucune aide extérieure n’est autorisée ⛔️ # Dakar2021 pic.twitter.com/lELA7HpnTx – DAKAR RALLY (@dakar) 25 novembre 2020

En moto, il n’y en a pas eu deux sans trois pour Joan Barreda (Honda), qui a marqué l’histoire du Dakar avec une troisième victoire dans cette édition qui ajoute le numéro 27 de son palmarès, ce qui le place dans le top 3 des participants les plus titrés en la preuve.

De son côté, Kevin Benavides a cédé la tête du général à l’Australien Toby Price, 7e de l’étape et vainqueur du Dakar 2019, qui surpasse désormais l’Argentin en 2 minutes 16 secondes et le Chilien José Ignacio Cornejo en 2 minutes et 57 secondes.

En VTT, l’étape a été attribuée au Français Alexandre Giroud mais il a pu à peine couper 2 minutes et 11 secondes sur l’Argentin Nicolás Cavigliasso, troisième et conserve la première place du général, suivi de son compatriote Manuel Andújar.

«Chaleco» López, qui a abandonné la direction des voitures légères après avoir perdu 53 minutes en raison d’un problème mécanique dans son véhicule, a subi un revers difficile. Le Chilien est tombé à la quatrième place du général, juste derrière l’Américain Seth Quintero, surprenant vainqueur de l’étape, et était ainsi à près de 36 minutes du Polonais Aron Domzala qui a repris la première place du rallye.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER