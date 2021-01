Dakar 2021 EN DIRECT EN LIGNE | Suivez l’étape 9 du rallye le plus exigeant du monde, une boucle Neom-Neom avec 579 kilomètres au total et 465 km de spéciale. Le départ sera en bordure de la mer Rouge pour aller sur des pistes rapides mais avec du sable. La transmission sera en charge de Fox Sports.

L’ambiance spa ne doit pas durer trop longtemps puisque l’organisation promet des pistes sablonneuses, faisant de la spéciale de ce mardi l’une des plus exigeantes de la quinzaine.

La journée débutera à 11h50 du soir (heure péruvienne) avec le départ des motos, tandis que les voitures commenceront à concourir à partir de 01h45 du matin.

Dakar 2021 | Étape 9 fois:

(départ moto / voiture)

23h50 le lundi / 01h45 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

00:50 heures le mardi / 02:45 – Venezuela, Bolivie

01h50 le mardi / 03h45 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

5h50 mardi / 7h45 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Nasser Al Attiyah (Toyota) a remporté ce lundi sa quatrième victoire partielle sur le Dakar, parcourant les 375 kilomètres de spéciales de la huitième étape entre les villes saoudiennes de Sakaka et Neom, en 2 heures 56 minutes et 56 secondes.

Étape 9: 🚩Neom 🏁 579 km, SS: 465 km Une étape avec un départ Mer Rouge qui serpente dans une section rapide et sablonneuse pourrait s’avérer être l’une des plus difficiles des 2 semaines de course. 🏖 # Dakar2021 pic.twitter.com/iC8w17Co2Z – DAKAR RALLY (@dakar) 25 novembre 2020

A son arrivée sur les rives de la Mer Rouge, le triple vainqueur du célèbre rallye-raid, a précédé l’Espagnol Carlos Sainz (Mini), vainqueur de l’édition 2020, entré en 52 secondes, et le Français Stéphane Peterhansel (Mini ), 3 minutes et 3 secondes.

Au classement général, Peterhansel, surnommé «Monsieur Dakar», en raison de ses treize victoires dans l’épreuve, conserve la première place, avec 4 minutes et 50 secondes d’avance sur le vainqueur du jour. Sainz est troisième avec 38 minutes et 55 secondes de retard.

José Ignacio Cornejo (Honda) a remporté la catégorie moto lors de l’étape précédente et a atteint la ligne d’arrivée devant l’Australien Toby Price (KTM), qui avait 1 minute et 5 secondes d’avance, et le dernier vainqueur du test, l’Américain Ricky Brabec (Honda).

Le Chilien Cornejo, qui n’a pris qu’une seconde à Price dimanche, le mène désormais au classement général de 1 minute et 6 secondes, tandis que le Britannique San Sunderland (KTM) est troisième, 5 minutes et 57 secondes.

La Russie est montée sur le podium lors de la huitième étape du Rallye Dakar dans la catégorie camion, avec Anton Shibalov, Andrey Karnigov et le leader Dmitry Sotnikov se partageant les trois premières places.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER