Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes. Barcelone et Grenade LIVE LIVE ONLINE TV ce samedi 9 janvier à la date 18 de LaLiga Santander 2021 dans un match qui aura lieu au Nouveau stade Los Cármenes dans la ville de Grenade (Espagne). Le jeu est prévu pour 18h30 (heure en Espagne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux ESPN et Movistar pour l’Espagne.

Les Catalans chercheront dans le Nouveau Stade de Los Cármenes pour enchaîner leur troisième victoire dans le tournoi de régularité, et ils le feront après les bons sentiments que l’équipe a offert à San Mamés (2-3) grâce à Lionel Messi et Pedri, deux joueurs qui chaque jour, ils se comprennent mieux.

Barcelone vs. Grenade: horaires des matchs et chaînes

Pérou | 12h30 | ESPN

Colombie | 12h30 | ESPN

Equateur | 12h30 | ESPN

Argentine | 14h30 | ESPN

Chili | 14h30 | ESPN

Uruguay | 14h30 | ESPN

Mexique | 11h30 | SKY Sports

États-Unis (Washington) | 12h30 | être au sport

Espagne | 18h30 | Movistar LaLiga

Dans l’aperçu du match, l’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a déclaré ce vendredi que son équipe ne pouvait pas penser pour le moment à la Super Coupe d’Espagne qui se jouera la semaine prochaine, mais à récupérer le terrain perdu en Liga.

«Nous ne sommes pas en mesure de penser à la Super Coupe alors que nous devons jouer demain. Notre situation en Liga nous oblige à faire de notre mieux pour gagner. Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons perdre plus. Ce qui vient après-demain, nous verrons », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant le match contre l’équipe andalouse.

«Grenade est un autre match et nous ne pouvons pas nous fier au résultat de l’autre jour. Nous savons que si nous ne sommes pas à notre niveau, tout contraire peut nous compliquer. Il faut être humble et bien faire les choses, avec et sans le ballon », a-t-il prévenu.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Pedri méritait d’être appelé avec l’Espagne pour disputer le prochain Championnat d’Europe, Koeman s’est montré prudent: «Ce n’est pas ma décision. Nous pouvons dire beaucoup de choses positives sur la carrière de Pedri. Personne ne s’attendait à ce qu’un garçon de son âge joue à presque tous les matchs. Il le mérite. Les jeunes ont toujours des hauts et des bas et il faut voir comment leur évolution se poursuit, mais je ne doute pas qu’elle continuera de s’améliorer. Mais vous devez démontrer ce niveau plus longtemps. Vous n’êtes pas obligé d’aller vite ».

Concernant De Jong, l’entraîneur néerlandais a admis avoir parlé avec son compatriote car l’équipe avait besoin de lui «pour atteindre davantage la zone opposée», ce qu’il a fait ces derniers matchs. “Nous avons besoin de milieux de terrain qui marquent 8 ou 10 buts par saison”, a-t-il ajouté.

Koeman a également salué le rétablissement de Dembélé. «Ousmane a eu beaucoup de malchance avec des blessures et il est difficile d’être à son niveau. J’espère qu’il continue bien physiquement et à ce niveau, il s’entraîne bien, heureux. Je l’aime parce qu’il a d’autres choses que Griezmann, Trincao ou Leo. Il a un contre un et peut jouer des deux ailes », a-t-il commenté l’attaquant français.

