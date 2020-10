Aujourd’hui, depuis le stade Allianz de Turin, Barcelone et la Juventus ils jouent LIVE et LIVE ONLINE TV pour la date 2 de la phase de groupes du Ligue des champions 2020. Le jeu, qui n’aura pas Cristiano Ronaldo après avoir été testé positif au coronavirus, débutera à 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne) et se poursuivra en TRANSMISSION OFFICIELLE EN DIRECT MAINTENANT sur ESPN 2 et FOX Sports pour l’Amérique latine et le Mexique, tandis que Movistar Liga de Les champions seront le signal commandé pour l’Espagne. Vérifiez dans les lignes suivantes le meilleur aperçu qui Depor.com peut vous offrir.

Sans Cristiano Ronaldo, toujours sans battre le coronavirus, Juventus recevra Barcelone Lionel Messi à Turin, à la recherche de sa deuxième victoire en compétition européenne. Suivez minute par minute les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match à jouer au stade Allianz.

Barcelone vs. Juventus: horaires des matchs et chaînes

Mexique – 14h00 | SKY Sports

Pérou – 15h00 | ESPN 2 et ESPN Play

Équateur – 15h00 | ESPN 2 et ESPN Play

Colombie – 15h00 | ESPN 2 et ESPN Play

Bolivie – 16h00 | ESPN 2 et ESPN Play

Venezuela – 16h00 | ESPN 2 et ESPN Play

Chili – 17h00 | ESPN 2 et ESPN Play

Paraguay – 17h00 | ESPN 2 et ESPN Play

Argentine – 17h00 | ESPN 2 et ESPN Play

Uruguay – 17h00 | ESPN 2 et ESPN Play

Brésil – 17h00

Espagne – 21h00

Il Barcelone, qui a fait ses débuts dans la compétition avec un 5-1 contre le Hongrois Ferencvaros, traîne de nombreux doutes dans le championnat national, où il n’a pas remporté trois matches, un nul contre Séville et deux défaites (Getafe et Real Madrid).

Contre le Real Madrid, l’équipe a connu des moments de bon football, mais tout s’est effondré à cause d’un penalty avec 1-1 au tableau de bord. Après le but de Sergio Ramos à onze mètres, le Barça a disparu.

Pour le match à Turin, le Barcelone a besoin de nouvelles impulsions. Koeman devra décider de continuer à parier sur les jeunes ou de donner une autre tournure à la formation.

Dans tous les cas, le Néerlandais devra former un axe défensif sans précédent, en raison de la perte due à la suspension de Gérard Piqué, l’un des joueurs incontestables de la formation de départ. L’Uruguayen Ronald Araújo prendra sa place.

Au front, la question est de savoir si Pedri, maintenant que Coutinho est blessé, maintient la continuité dans les onze; o Koeman opte pour un autre footballeur.

Il Barcelone vous verrez les visages avec un Juventus qui arrive à l’épreuve de Turin après avoir fait match nul sur trois des quatre matchs disputés en Serie A, le dernier d’entre eux ce dimanche contre Hellas Verona (1-1).

L’entraîneur Andrea Pirlo doit gérer une situation défensive délicate, car il a les pertes sûres du Néerlandais Matthijs De Ligt, du Brésilien Álex Sandro et Giorgio Chiellini, et le doute sérieux de Leonardo Bonucci, tous blessés.

Barcelone vs. Juventus: alignements probables

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Square, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala et Morata.

Barcelone: Net; Dest, Lenglet, Araújo, Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Messi, Ansu Fati; et Messi.

Barcelone vs. Juventus: stade où se jouera le match

