Atteindre la gloire demande du talent, mais aussi du temps et de la patience. C’est ce dont ils devront s’armer Mavericks de Dallas que cette saison ils ont fait un saut qualitatif important dans le projet autour duquel ils construisent Luka doncic, une star déjà consolidée en championnat et qui pointe vers une légende de ce sport. L’objectif incontournable est de remporter une bague du Slovène, mais pour y parvenir, il faut des saisons comme celle-ci pour acquérir de l’expérience, construire une chimie d’équipe et une identité de jeu. Tels étaient les objectifs abstraits et ils ont été atteints, se matérialisant dans le but de jouer Playoffs NBA 2020 et soyez très compétitif contre l’un des grands prétendants au titre, comme Clippers de Los Angeles.

Bilan de la saison

L’image ne pouvait pas être meilleure. Luka doncic il a battu tous les records imaginables tout au long de l’année et a montré qu’il avait considérablement amélioré sa direction de jeu, sa connaissance des tenants et aboutissants de la ligue et le rythme des matches. Sa performance défensive a augmenté et quand il était accompagné de joueurs de meilleure qualité. Il a amélioré toutes ses statistiques individuelles et a réussi à donner de l’expérience et un gène gagnant à des joueurs comme Tim Hardaway, Dorian Finney-Smith, Seth Curry ou Alec Burks, qui ont augmenté leurs prestations main dans la main avec le Slovène.

Votre association avec Kristaps Porzingis s’est révélé très productif. Le pick & roll et le pick & pop entre les deux ont offert d’énormes avantages aux Mavs, et autour de ces deux stars Rick Carlisle il a réussi à construire un ensemble de joueurs avec un flux de score. Comptez un homme dans la peinture comme Boban Marjanovic a joué un rôle clé dans la rotation, tandis que Maxi kleber il a connu un saut spectaculaire en tant que joueur, tant en défense qu’en attaque.

Jouer les séries éliminatoires et gagner deux matchs était un objectif incontournable, tout comme se battre jusqu’au bout à chaque match. Il y avait des joueurs sur les Mavs qui ne savaient pas ce que c’était que de concourir au niveau des séries éliminatoires avec de sérieuses aspirations et cette expérience peut avoir un impact très positif sur eux pour les années à venir. Ils ont été une équipe avec beaucoup de caractère, qui a transformé leur cour en forteresse et qui a rivalisé avec honneur contre tous les rivaux possibles, cherchant des solutions tactiques pour combler certaines lacunes.

Blessures récurrentes à Kristaps Porzingis ils introduisent une nuance de grave préoccupation dans une franchise qui aura besoin du Letton en bonne forme pour continuer à se développer. Un homme aussi gros avec un genou affaibli est un casse-tête dans les bureaux, qui voient la nécessité de faire des mouvements de reconstruction, mais tous passent par donner un rôle énorme à Porzingis. Ils ont eu des victimes tout au long de l’année, comme Norman Powell, Cauley-Stein ou Jalen Brunson qui ont fait des ravages, et certaines signatures comme Michael Kidd-Gilchrist ou Justin Jackson ils ont été en deçà des attentes.

De plus, il a été révélé que cette équipe ne fonctionnait pas sans sa boussole dans les matchs de plus haut niveau. Doncic a dû multiplier les efforts et jouer plus de 35 minutes par match pour que les Mavericks soient compétitifs, terminant la saison avec une moyenne de 33,6 minutes sur le terrain par match. Il a été décidé de recruter des joueurs ayant des caractéristiques similaires, manquant de personnes d’un niveau supérieur. Hardaway l’a parfois donné, mais il doit être beaucoup plus constant dans les années à venir s’il ne veut pas être déplacé en tant que troisième épée de l’équipe.

Ils ont péché en conformité lors de la dernière phase de la saison régulière, alors qu’ils étaient très proches de se classer 6e voire 5e de la Conférence occidentale, ce qui leur aurait garanti un crossover éliminatoire beaucoup plus gérable. Certains jeux qui auraient été essentiels n’ont pas joué avec l’intensité requise et auraient pu accélérer le processus passionnant dans lequel ils se trouvent, les faisant rivaliser avec de plus grandes garanties contre une équipe plus petite.

Plans d’action pour améliorer la saison 2020/21

Il n’y a pas lieu de se féliciter pour ce qui a été fait, mais de le prendre comme base afin de continuer à grandir. Un gagnant né comme Luka doncic il veut continuer à s’améliorer et la saison prochaine, il ne se contentera pas de moins que de se battre pour l’une des quatre premières places de la Conférence Ouest. Le contexte du coronavirus est complexe et il y a une grande incertitude, mais les bureaux des Mavs devront travailler dur pour retenir certains joueurs et en écarter d’autres.

Sur le périmètre, Seth Curry et Tim Hardaway Ils semblent essentiels, même s’ils pourraient être utilisés comme monnaie d’échange par un joueur aux garanties plus importantes, type Tobias Harris. Vous avez besoin d’un grand joueur pour assumer le rôle de troisième leader et il n’est pas clair que Hardaway puisse l’être. S’il n’y a pas beaucoup d’options pour incorporer qui que ce soit, cette paire sera décisive. Alec burks Il a donné un bon niveau, même si, en principe, il est compté dans ce rôle avec Jalen Brunson, un joueur plus comme Carlisle pour sa générosité défensive et son QI.

Si la troisième épée ne se présente pas sous la forme d’un joueur extérieur, un pivot pourrait être recherché qui fasse un saut qualitatif et pourrait être complété par Porzingis. Il y a des rumeurs qui indiquent un désir de Al Horford pour avoir quitté Sixers et rejoint l’équipe texane, dans ce qui serait un geste magnifique pour Mavericks de Dallas. Ce qui semble évident, c’est qu’ils auront besoin d’une garde-robe un peu plus grande mais, surtout, de quelques joueurs de haute qualité qui donnent de l’air à Doncic et Porzingis. Il fait aveuglément confiance Rick Carlisle pour mener ce processus.