LA Clippers a été imposé à Mavericks de Dallas 97-111 lors du sixième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec cette victoire de LA Clippers, le lien est 2-4, ce qui signifie que LA Clippers Il sera en demi-finale de la Conférence Ouest car il n’y a pas assez de matchs pour que son rival revienne.

Au premier quart, il avait l’équipe locale comme protagoniste et dominateur, il a fait la différence maximale (cinq points) à la fin du quart pour terminer avec un 34-29. Après cela, au deuxième quart, il y a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 17-28. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 51-57 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de LA Clippers Ils ont augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart-temps de 13-2 et ont eu une différence maximum de 23 points (54-77) et ont terminé avec un résultat partiel de 23-28 et un total de 74-85. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un 10-2 partiel et ont augmenté l’écart à un maximum de 16 points (89-105) et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 23-26, terminant ainsi le match avec un résultat final de 97-111 en faveur de LA Clippers.

De plus, les joueurs qui se sont le plus démarqués LA Clippers étaient Kawhi Leonard et Paul George, qui avait respectivement 33 points, sept passes et 14 rebonds et 15 points, sept passes et neuf rebonds. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Luka doncic et Dorian Finney-Smith, avec 38 points, neuf passes et neuf rebonds et 16 points, quatre passes et six rebonds respectivement.