Dalvin Cook a accepté une prolongation de cinq ans avec les Vikings, selon plusieurs rapports.

Adam Schefter d’ESPN a tweeté samedi que les deux parties avaient convenu des conditions du contrat, qui paieraient 62,5 millions de dollars pour la quatrième année consécutive au cours de la prolongation de cinq ans. Il ne reste plus qu’à signer.

Tom Pelissero du NFL Network a rapporté que l’accord valait 63 millions de dollars, avec 28 millions de dollars garantis et un bonus de signature de 15,5 millions de dollars.

Pas de situation d’étiquette de franchise au Minnesota: Pro Bowl RB Dalvin Cook et les #Vikings ont accepté une extension de 5 ans et 63 millions de dollars, selon des sources à @RapSheet et à moi. Après seulement 29 matchs en carrière, Cook bloque plus de 28 millions de dollars garantis.

– Tom Pelissero (@TomPelissero) 12 septembre 2020