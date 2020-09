La star des Blazers Damian Lillard est partout dans NBA 2K21. Non seulement il fait la couverture du jeu, mais il a également une chanson sur la bande originale. Lillard, un rappeur accompli également connu sous le nom de Dame DOLLA, vient de sortir ce morceau, intitulé «Kobe».

La chanson comprend un couplet de Snoop Dogg et un crochet de Derrick Milano. Lillard, qui est un rappeur bien meilleur que la grande majorité des athlètes qui se sont essayés au jeu, n’a qu’un couplet sur la piste de trois minutes mais c’est très solide.

Voici le verset complet de Dame:

«Repose en paix au Mamba et au Baby Gigi. Rappelez-vous encore où je me tenais après la triple tourbe. “Fro était aligné en criant” Kobe! ” mais jouer peewee. Quand vous savez qu’ils tirent sur le billet de faveur juste après avoir déchiré Achille. Tueur! “Non. 8 était fou, mais 24 était effrayant. Respectez son nom, sinon il pourrait apparaître comme Bloody Mary. Je n’oublierai pas les choses qu’il a mentionnées, comment obtenir un Larry. Quoi qu’il en soit, il a essayé de m’aider à me préparer. “Ils nous disent de ne jamais regarder dans les yeux d’un tueur. Je l’ai fait par respect pour les plus grands du Staples Center. La chose la plus proche de MJ et non je ne parle pas de Thriller. Ce n’est pas un moi en équipe mais un moi Je vous en prie, souvenez-vous, Bean.

Alors que Lillard est sur la couverture principale du jeu, Kobe figure sur la couverture de l’édition spéciale «Mamba Forever».

Lillard a sorti trois albums de rap complets, qui ont tous atteint un sommet dans le top 20 des charts indie américains. Ses débuts en 2016, The Letter O, avaient des fonctionnalités de Lil Wayne, Jamie Foxx et Juvenile. Il a suivi cela avec Confirmed en 2017 et Big DOLLA en 2019.

NBA 2K21 est sorti le 4 septembre.