Lors du repêchage de la NFL 2019, il semblait que les Patriots avaient obtenu un vol lorsqu’ils ont sélectionné Damien Harris au troisième tour. Harris avait une carrière productive de quatre ans à l’Université de l’Alabama et avait déjà été considéré comme une sélection potentielle de premier tour. Les Patriots l’ont attrapé et beaucoup ont pensé que lui et Sony Michel formeraient un coup de poing dynamique au niveau de la NFL. Cependant, Harris n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que recrue, voyant à peine le terrain, et cela laisse de nombreux propriétaires de football Fantasy se demander s’il est un dormeur légitime ou juste une menotte tardive avant la saison 2020.

Jusqu’à présent, au camp d’entraînement, il semble que Harris ait une chance d’émerger dans un rôle plus important qu’il n’a gagné au cours de sa saison recrue. Mais les propriétaires de fantaisie seront préoccupés par la propension de Bill Belichick à faire tourner les RB, ainsi que par l’intersaison raccourcie et son effet sur Harris (c’est-à-dire ne pas avoir de pré-saison).

Ci-dessous, nous allons décomposer ce comité frustrant et voir s’il y en a eu une chance de vraiment éclater.

Damien Harris perspectives fantastiques

Pendant ses jours d’université à Alabama, Harris était un dos cohérent qui se divise mais toujours produit. Bien qu’il n’ait jamais eu plus de 172 touches au total au cours de sa carrière, il a couru deux fois pour plus de 1000 verges et a eu trois saisons avec au moins 1 080 verges au total. Il était productif dans la zone rouge, accumulant 20 touchés lors de ses deux dernières saisons, et avait une moyenne de verges par report en carrière de 6,4.

Cependant, à la fin de sa carrière universitaire, Harris a cédé quelques clichés à Josh Jacobs, et c’est Jacobs qui a fini par devenir le prospect le plus recherché de la NFL. Jacobs est devenu un choix de première ronde lors du repêchage de 19 et est en passe de devenir un choix de première ronde dans la plupart des repêches de fantasy en 20. Harris, quant à lui, a glissé au 87e choix et sortira du tableau au milieu et à la fin de la plupart des drafts Fantasy.

La raison en est simple. Harris n’a tout simplement pas joué beaucoup en tant que recrue. Il a joué un total de 10 clichés, dont cinq en attaque. Sur l’année, il a eu quatre courses pour 12 verges. C’était ça.

Les chiffres de Harris et le manque de temps de jeu peuvent en effrayer certains, surtout si l’on considère les autres membres d’un champ arrière profond de la Nouvelle-Angleterre. Cela dit, il convient de noter que Belichick donne à certaines de ses recrues une année de chemise rouge de facto, en particulier au poste de RB. Steven Ridley et Shane Vereen ont joué respectivement 191 et 26 clichés en tant que recrues en 2011. James White a joué 31 clichés au cours de sa première année en 2014. Même Sony Michel n’a vu que 28,6% des clichés au cours de sa première année de 18 ans.

Donc, en bref, la première année de Harris est comparable à la façon dont Belichick a tendance à traiter son dos. Avec une autre année d’expérience dans le système, Harris devrait avoir une chance d’émerger dans un rôle plus important. Il n’est peut-être pas le partant dès le départ, mais il convient de noter que Michel (pied) a été cogné pendant la majeure partie de l’année et Harris a l’air bien jusqu’à présent au camp. À tout le moins, il semble que les choses évoluent dans une direction positive pour Harris.

Harris se qualifie en ce moment comme un choix de dormeur depuis qu’il sort du tableau en tant que RB54, selon l’ADP de FantasyPros. Il a beaucoup plus d’avantages que cela et s’il peut devenir le meilleur arrière des Patriots, il pourrait être un RB2 limite. Il peut finir par être plus un gars à considérer comme un jeu de flex potentiel pour le moment, mais s’il gagne le premier rôle dans le champ arrière de la Nouvelle-Angleterre ou devient le gardien de but de l’équipe, il devrait avoir une chance d’être très productif.

Perspectives fantastiques Sony Michel

Au cours de chacune de ses deux saisons dans la NFL, Michel a dépassé un peu moins de 1000 verges au sol. Il a 13 touchés en carrière et a été un arrière régulier et constant pour la plupart en Nouvelle-Angleterre.

Cependant, Michel a eu un problème qui a créé des maux de tête pour certains propriétaires de fantaisie. Blessures. Bien que Michel n’ait raté que trois matchs au cours de sa carrière, qui sont tous venus en tant que recrue, il a été assez malmené au cours de sa deuxième année. Il a joué à travers les maladies, mais cela a fait chuter sa moyenne de yards par portée de 4,5 en tant que recrue à 3,7 l’an dernier. Il n’a pas eu un match de 100 verges au sol en 19, et près de la moitié de ses touchés sont survenus en une semaine.

Le plus gros problème de Michel est sa cohérence. Est-ce que ça ira mieux s’il est en bonne santé? Peut-être, mais le plus gros problème est que Michel n’est peut-être pas en bonne santé pour commencer la saison 20.

À l’heure actuelle, Michel est aux prises avec une blessure au pied qui l’a tenu à l’écart pendant une grande partie de l’intersaison après la chirurgie. Il est récemment revenu sur le terrain d’entraînement et les Patriots semblent confiants qu’il sera prêt à jouer la semaine 1 contre les Dolphins, mais il y a deux choses à se demander à ce sujet. Premièrement, à quel point est-il proche de 100%? Deux, combien de portées va-t-il porter après avoir manqué autant de temps d’entraînement? Les deux questions ont de nombreuses réponses potentielles, et c’est ce qui fait de Michel un risque plus grand qu’il ne l’a été par le passé.

La bonne nouvelle est que Michel bénéficiera d’une réduction dans la plupart des brouillons de fantasy. Il est le 36e RB à sortir du board, ce qui le place dans la catégorie borderline flex. C’est un prix que la plupart des propriétaires de fantasy devraient être prêts à payer, du moins dans les formats standard. Si un propriétaire peut repêcher Michel en tant que 36e RB dans les tours du milieu, alors il devrait être assez facile d’attraper Harris comme menottes un tour ou deux plus tard.

Si le prix de Michel était plus élevé, il serait probablement un joueur à éviter, mais au milieu du repêchage, il vaut la peine de tenter sa chance car il a plus d’expérience. Cela dit, Harris a plus d’avantages, donc il peut finalement être le gars à obtenir en fonction du nombre de RB que vous pouvez atterrir au début de votre draft fantasy.

James White: goujon PPR

Bien sûr, la décision concernant les RB Patriots ne concerne pas seulement Harris ou Michel. Cela permet également d’équilibrer la façon dont ils se comparent aux autres jeux de rôle de la liste. Blanc, par exemple, n’obtiendra pas autant de portées que l’un ou l’autre de plomb, mais il pourrait être le porteur de ballon le plus productif à des fins fantastiques. White est un haras PPR qui a en moyenne 69 attrapés, 594 verges et cinq touchés par an au cours des quatre dernières saisons. Il a un étage élevé et a pu voir une tonne de cibles de Cam Newton, qui a eu la chance de lancer à Christian McCaffrey au cours de ses deux dernières années avec les Panthers.

Le blanc peut certainement être considéré comme un RB2 aux formats PPR. Harris et Michel ne le défieront pas pour les réceptions, car Michel n’a que 19 prises au total au cours de sa carrière, tandis que Harris a réalisé en moyenne 13 prises par an à l’université. Le potentiel de White dans les formats standard est un peu plus difficile à calculer, mais il est à deux places derrière Michel en tant que RB38 dans ADP en ce moment.

Le plancher de White devrait hypothétiquement être plus élevé que celui de Harris et de Michel, donc si vous avez besoin d’un choix sûr, n’ayez pas peur de choisir White. Rappelez-vous simplement que son plafond n’est pas aussi élevé que celui de Harris, et qu’il n’est pas une véritable menace à emporter sur les dos plus grands et plus puissants.

Et Rex Burkhead, Lamar Miller?

Au cours de chacune de ses trois années avec les Patriots, Burkhead a organisé quelques bonnes sorties fantastiques. Le vétéran est solide entre les plaqués mais peut également attraper des passes hors du champ arrière. Selon toute vraisemblance, il sera le remplaçant de White dans le rôle de réception, mais si Harris ou Michel se fait prendre, ne soyez pas surpris de le voir se faire porter. Sans blessures, cependant, il est difficile de savoir exactement quand Burkhead peut être productif.

Pendant ce temps, Miller a été repris à la fin de l’intersaison par les Patriots après avoir raté toute la campagne de 19 après une déchirure de l’ACL pré-saison. Miller était autrefois un RB2 infaillible dans la plupart des formats fantastiques et il a en moyenne 1317 verges de mêlée et huit touchés pour 16 matchs ces cinq dernières années. Après une blessure grave à 29 ans, il n’aura plus ce type de production, mais s’il fait partie de l’équipe, il y a au moins une chance qu’il puisse avoir un impact en Nouvelle-Angleterre.

Pourtant, la valeur de Burkhead et Miller proviendrait principalement d’une blessure. Au mieux, ce sont des menottes dans des ligues profondes. Mais pour la plupart, ce ne sont probablement que des gars à avoir sur la liste de surveillance des fils de dérogation.