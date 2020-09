Summer Tapasa-Sataraka a accepté l’offre d’emploi du président de l’UFC, Dana White, et est passé d’Hawaï à «The Ninth Island».

L’ancienne employée de Best Buy a fait la une des journaux en janvier lorsqu’elle a empêché un voleur de voler une télévision dans son magasin d’Aiea, à Hawaï. Les images des actions de Tapasa-Sataraka sont devenues virales et ont attiré l’attention de White, qui s’est tournée vers les médias sociaux pour lui offrir des billets pour l’UFC 246 et une possibilité d’emploi après avoir appris que Best Buy pourrait la laisser partir à la suite de l’incident.

Jeudi, White a tweeté une mise à jour sur l’histoire de Tapasa-Sataraka, affirmant qu’elle faisait maintenant officiellement partie de l’équipe de sécurité de l’UFC à Las Vegas.

«Vous souvenez-vous de la fille Summer qui travaillait pour Best Buy comme sécurité à Hawaï?» Dit White. «Quelqu’un volait une télé, un mec, et elle lui a battu le cul et l’a empêché de voler la télé et elle a été virée par Best Buy, ce que j’ai trouvé horrible. Alors je l’ai emmenée à Vegas, je lui ai proposé un emploi ici, et elle est retournée à Hawaï, elle a pesé toutes ses options.

«Eh bien, elle a décidé de venir travailler pour l’UFC, alors elle est maintenant employée de l’UFC. Donc, vous tous qui pensez à fu ** ing ici à l’UFC, vous vous faites foutre le cul par Summer.

Le clip ci-dessus comprend également une apparition de Tapasa-Sataraka elle-même, qui dit qu’elle est à l’UFC depuis un peu plus d’une semaine et espère «progresser».