LAS VEGAS – Le passage récent de Corey Anderson de l’UFC à Bellator a peut-être soulevé quelques sourcils parmi la base de fans de MMA, mais le vainqueur des poids lourds légers de 30 ans de la saison 19 de «The Ultimate Fighter» a clairement indiqué qu’il pensait que le mouvement était le bon pour sa carrière – et le président de l’UFC, Dana White, est d’accord.

L’UFC a accordé à Anderson (13-5 MMA, 0-0 BMMA) sa libération pour lui permettre de négocier un accord avec Bellator, et maintenant « Overtime » s’inscrira dans la division compétitive des poids lourds légers de la promotion en tant que prétendant instantané à 205 livres.

Anderson avait précédemment déclaré à « The MMA Road Show » que le changement était une « évidence » et, s’adressant à des journalistes, y compris MMA Junkie, dans les coulisses après l’UFC sur ESPN 15, White a offert un sentiment similaire.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’UFC était prêt à laisser Anderson partir, White a expliqué: «Tout d’abord, c’est la bonne décision pour lui. Ce n’est pas quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant. »

Anderson a cité les avantages de pouvoir gagner plus d’argent, gagner plus de sponsors et continuer à se battre pour un titre prestigieux tout en faisant face aux mêmes risques potentiels qu’il le ferait à l’UFC en tant que facteurs clés de son déménagement. Mais l’évaluation de White se concentrait davantage sur la capacité de son ancien combattant à réussir dans la promotion rivale.

« Je pense qu’il sent, et nous pensons, qu’il peut être plus compétitif là-bas », a déclaré White.