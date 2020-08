Lors du deuxième tour du repêchage de la NFL 2018, les Lions pensaient avoir repris leur avance lorsqu’ils ont échangé avec les 49ers pour sélectionner Kerryon Johnson au deuxième tour. On s’attendait à ce que Johnson émerge comme un arrière supérieur, mais sur deux ans, cela ne s’est pas encore produit. Johnson a été ralenti par des blessures, et c’est pourquoi l’équipe a investi un autre choix de deuxième tour en 20 sur D’Andre Swift. On s’attend à ce que la recrue soit un partant au début de sa carrière dans la NFL et, à des fins fantastiques, il semble être plus proche d’un RB2 dans le classement fantastique que d’une menotte ou d’un dormeur dans la plupart des formats.

Swift sera-t-il en mesure de répondre et de répondre aux attentes? Il devrait avoir une bonne chance. Mais les propriétaires de fantasy seront inquiets d’une blessure à la jambe qui l’a empêché de s’entraîner pendant plus d’une semaine et de sa capacité à renverser Johnson pendant une intersaison raccourcie.

Alors, Swift est-il assez bon pour être un RB2 cette année? Est-il un jeu flexible? Ou est-il plus loin derrière Kerryon Johnson que nous ne le pensons tous? Lors de la rédaction de Swift, ce sont les questions à poser et les réponses dépendent, principalement, de la façon dont vous voyez la menace que le vétéran Johnson emporte loin de la recrue.

D’Andre Swift perspectives fantastiques

Swift a continué la tradition de longue date de la Géorgie avec des demi-offensifs de haute qualité qui sont ciblés au début du repêchage de la NFL. Au cours de sa première année, il était coincé derrière Nick Chubb et Sony Michel, mais il a quand même réussi à produire 618 verges et trois scores en seulement 81 courses. Les deux années suivantes, Swift était en tête de la Géorgie et a produit deux fois des saisons de 1000 verges sur le terrain malgré moins de 200 courses à chaque campagne. Il a terminé sa carrière avec plus de 3 500 verges au total, 25 touchés, 73 attrapés et une moyenne de 6,6 verges par report.

Swift est un RB épais. Il n’a que 5 à 9 ans, mais il fait pencher la balance à 215 livres. Son athlétisme et sa vitesse (4,48 à 40 verges) ainsi que cette taille font de lui un homme particulièrement difficile à abattre.

À un moment donné, Swift sera un partant – et un très bon à cela – mais cela se produira-t-il en 20? Et si oui, à quel moment de la saison cela se produira-t-il? Cela reste à voir.

Pendant la majeure partie de l’intersaison, il semblait que Swift était sur la bonne voie pour dépasser Kerryon Johnson pour le premier rôle dans le champ arrière des Lions. Cependant, Swift a raté plus d’une semaine d’entraînement en raison d’une blessure à la jambe, ce qui semble avoir temporairement freiné son rôle potentiel dans l’attaque des Lions.

Matt Patricia a semblé indiquer que le temps manquant à Swift est une «préoccupation», surtout compte tenu de son statut de recrue, ce qui pourrait signifier qu’il faudra un certain temps à Swift pour rattraper son retard et devenir le meilleur coureur. Cela dit, Swift a bien paru au camp quand il a été sur le terrain, donc s’il est en pleine santé et suffisamment à l’offensive, il pourrait facilement devenir le meilleur RB.

L’espoir pour les propriétaires de fantasy qui rédigent Swift est qu’il émergera rapidement d’un potentiel de temps partagé avec Johnson. Il est le plus explosif des deux et peut faire plus en tant que pass-catcher, ce qui devrait certainement l’aider. De la batte, Swift ne verra peut-être que 10 à 15 touches par match, mais s’il réussit bien avec celles-ci, il pourrait rapidement devenir le partant et devenir un RB2 avec un avantage haut de gamme. Même s’il ne le fait pas, il sera un bon jeu flexible dans le cadre d’une approche de comité.

Perspectives fantastiques de Kerryon Johnson

Depuis deux saisons, Kerryon Johnson suscite de l’enthousiasme. Il ressemblait à un potentiel RB2 à la fois lors de ses première et deuxième saisons dans la ligue. Cependant, il n’a pas été à la hauteur de cette facturation.

En tant que recrue, Johnson n’a pas été en mesure de prendre la première place dans un champ arrière de comité. Il a géré moins de courses que LeGarrette Blount et a cédé la place à Theo Riddick la plupart du temps dans le jeu de passes. Il y avait des raisons d’être optimiste après avoir réalisé en moyenne 5,4 verges par course et terminé 33e au classement général malgré le partage des portées et le temps manquant avec des blessures, mais il n’a pas été à la hauteur des attentes en 19. Johnson n’a fait en moyenne que 3,6 verges par course et s’est classé 47e parmi les RB pour le nombre total de points fantaisie. Il s’est retrouvé à nouveau sur IR et a raté la moitié de la saison.

Johnson a raté un total de 14 matchs sur 32 possibles en deux ans avec les Lions. Sports Injury Predictor suggère que Johnson a 92% de chances de manquer le temps en 20 et qu’il devrait manquer 3,9 matchs au total. Ce n’est pas un bon signe, et c’est en partie la raison pour laquelle les Lions ont repêché Swift – pour s’assurer qu’ils avaient une alternative viable à Johnson s’il se faisait à nouveau battre.

Cela dit, Johnson peut contribuer en bonne santé. Il a récolté en moyenne 9,4 points de fantaisie par match la saison dernière, qui s’est classé 26e parmi les RB. Il peut être un jeu flexible s’il lui donne des touches, et il devrait les obtenir tôt dans la saison avec Swift cogné.

L’ADP de Johnson l’a classé comme le 34e RB au total à sortir du tableau. Pendant ce temps, Swift est 29e. Il peut être difficile de les menotter à moins que vous ne les choisissiez l’un après l’autre tôt. Mais avec la façon dont les choses se présentent actuellement, Swift est probablement toujours le meilleur joueur à posséder. Même s’il lui faut du temps pour dépasser complètement Johnson à cause de sa blessure, le manque de durabilité de Johnson n’inspire pas beaucoup de confiance. Assurez-vous simplement que si vous en rédigez un en tant que jeu flexible, vous avez d’autres options disponibles au début de la saison au cas où le temps partagé deviendrait trop frustrant pour faire confiance.

Est-ce que Bo Scarbrough, Ty Johnson sont des menottes?

Après la blessure de Johnson l’année dernière, Scarbrough est devenu le partant des Lions. En cinq départs, il a accumulé 377 verges et un touché en tant que gros dos meurtrier de 235 livres. Il pourrait finir par être un vautour TD ou une bonne menotte si l’un des deux meilleurs dos se blesse, mais c’est tout ce qu’il est à ce stade.

Pendant ce temps, Ty Johnson a en moyenne 4,3 verges par poursuite sur des tentatives de course limitées en tant que recrue, mais il a accumulé 24 attrapés sur le champ arrière. Il n’a transformé cela qu’en 109 verges de réception, mais cela indique que l’équipe lui fait au moins confiance en tant que receveur. Il est peut-être la menotte la plus complète à cibler, mais comme Scarbrough, il n’aura aucun impact à moins qu’il ne soit blessé.

Il y a quelques autres OR notables sur la liste des Lions. Wes Hills a disputé un match en tant que recrue et a inscrit deux touchés. Il n’est pas explosif, mais il pourrait devenir un marteau de ligne de but s’il bat Scarbrough. Et la recrue de cinquième ronde Jason Huntley a eu une saison de 1000 verges en tant que senior dans l’État du Nouveau-Mexique et a réussi au moins 39 captures au cours de ses trois dernières saisons avec l’équipe. Il pourrait défier Johnson pour le rôle de menottes au dos.

Pourtant, aucun de ces gars n’a presque autant de valeur fantastique que Swift ou Kerryon Johnson. Ce ne sont que des noms à surveiller en cas de blessure à nouveau.