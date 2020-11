Dani Olmo a fou Luis Enrique. L’entraîneur espagnol hallucine avec le football catalan et pour lui en ce moment, il est un footballeur intouchable dans les appels de la séléction espagnole. Il a gagné par ses propres mérites en tant que partant, ce qui a été démontré lors des deux derniers matches officiels contre lesquels l’équipe nationale a joué. Suisse à Madrid et contre Ukraine à Kiev.

Luis Enrique met en évidence en interne la polyvalence, la prédisposition et le désir qu’il met dans chaque entraînement un joueur qui a toujours rêvé de défendre le maillot de l’équipe espagnole. Tout d’abord, il est très important pour le technicien de pouvoir compter sur un footballeur qui peut attaquer des deux ailes et, si la situation l’exige, il peut agir jusqu’à un faux neuf.

D’un autre côté, Olmo est l’un de ces joueurs qui s’ajoutent au groupe. Un joueur d’une grande qualité et d’un grand enthousiasme. Vouloir manger le monde et qu’il ne fait jamais la moue. Il travaille de la même manière à chaque séance d’entraînement que dans les matches et il est indifférent à être un partant plutôt qu’un remplaçant. Dani donne tout pour l’Espagne et pour Luis Enrique c’est un cadeau de l’avoir à sa disposition.

Amour pour la sélection

Son amour pour l’équipe nationale l’a montré quand il a opté pour l’Espagne, malgré la possibilité de jouer pour la Croatie, où il est arrivé en 2015 de La Masia comme un enfant. Malgré les efforts de la Fédération des Balkans, il n’a jamais douté. «Pour moi, c’est une fierté qu’une des équipes mondiales m’aime et me la transmette, mais Je suis espagnol et mon rêve a toujours été et continuera d’être de jouer pour l’Espagne. Un footballeur aspire toujours au maximum et dans ce cadre, un joueur joue toujours avec l’équipe nationale. Nous devons continuer à travailler pour que ce moment puisse venir », a-t-il déclaré en avril 2019.

En novembre de la même année et après avoir été champion d’Europe avec l’équipe espagnole des moins de 21 ans, l’appel est venu. C’est Robert Moreno qui l’a convoqué pour les matches contre Malte et la Roumanie, une coutume que Luis Enrique entretenait, qui l’a appelé dans les trois appels après son retour sur le banc de l’équipe nationale.

Un exemple de courage

Dani Olmo toujours il a été un homme courageux dans le football, Comme il l’a démontré en 2015, lorsqu’il n’a pas hésité à quitter les catégories inférieures de Barcelone pour faire ses valises et se rendre en Croatie avec son père, où il a signé pour le Dinamo Zagreb. Là, il a grandi, est devenu un joueur de niveau et les offres lui sont venues. Certains d’Espagne, comme l’Atlético de Madrid. Même Barcelone l’a testé.

Mais dans un autre mouvement risqué a opté pour Leipzig, où il est une star et avec qui il a disputé les demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière. Le Catalan, à 22 ans, priorise avant tout de continuer à jouer et à s’entraîner. Ensuite, s’il maintient le niveau, personne ne doute que son retour en Espagne soit presque assuré. Pour le moment, là où il ne bougera pas, c’est de l’équipe espagnole.